Kickl ist Quoten-Kaiser: 747.000 sahen ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Chef

747.000 Österreicher sahen am gestrigen Montag das ORF-Sommergespräch mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl – Rekord! Nie hatte ein Interview in diesem Format mehr Zuschauer als ausgerechnet mit dem vom ORF verschmähten Kickl. Insgesamt 2,6 Millionen Zuschauer hatten alle Sommergespräche gesehen, dazu kommen die ebenfalls sehr gefragten Nachanalysen auf ORF III und Online-Streams.

Bei Oe24 und ORF unangefochten an der Spitze

Schon im “Oe24-Sommergespräch“ hatte Kickl in der Vorwoche alle anderen Parteichefs in den Schatten gestellt, jetzt ist er auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unangefochtener Quoten-Kaiser: So erreichte das Gespräch mit ÖVP-Kanzler Christian Stocker lediglich 531.000 Zuschauer, für den Auftritt von SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler interessierten sich 456.000 Zwangsgebühren-Zahler.

Durchschnittlich waren 706.000 Österreicher bei Kickls Gespräch mit Moderator Klaus Webhofer dabei, was einem enormem Marktanteil von 29 Prozent entspricht. 705.000 sahen die anschließende “ZIB2”, die sich ebenfalls mit dem Thema befasste.

Auch online wurde Kickl zugeschaut

Im Schnitt aller Ausgaben sahen 524.000 Menschen zu, also deutlich weniger als beim Kickl-Gespräch. Die „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III hatten im Schnitt 89.000 Zuschauer, insgesamt 739.000. Online gab es 239.000 Zuseher und 6,1 Millionen abgespielte Minuten.