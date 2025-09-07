„Top-motiviert, top-fit“: Kickl mit Vorfreude auf das ORF-„Sommergespräch“

Daumen hoch, lachend und in der Natur unterwegs – so präsentierte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl heute, Sonntag, einen Tag vor dem morgigen ORF-„Sommergespräch“.

Große Vorfreude

In den sozialen Medien versprühte Kickl jedenfalls große Vorfreude auf sein Fernseh-Gastspiel bei Klaus Webhofer, der am Montag um 21 Uhr auf ORF 2 die Fragen an den FPÖ-Chef stellen wird. Auf Facebook sagte er:

TOP-MOTIVIERT und TOP-FIT für das morgige ORF-Sommergespräch.

Freu mich, wenn ihr einschaltet – bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen angenehmen Wochenstart!

Quoten-Schlappe für die Parteichefs

Weil die Freiheitlichen nach dem Sieg bei der Nationalratswahl stärkste Fraktion im Parlament sind, ist Herbert Kickl bei den Sommergesprächen erstmals als Letzter an der Reihe. Die Parteichefs vor ihm erlitten eine wahre Quoten-Schlappe.

So erreichte das Gespräch mit ÖVP-Kanzler Christian Stocker lediglich 531.000 Zuschauer, für den Auftritt von SPÖ-Chef Andreas Babler interessierten sich 456.000 Zwangsgebühren-Zahler. Im Vergleich zu 2024, als durchschnittlich noch 746.000 Zuseher bei Babler gezählt wurden, ein ernüchterndes Ergebnis.

Herbert Kickl hat also wieder einmal die Chance, Nummer eins zu werden. Diesmal bei den Quoten im ORF.