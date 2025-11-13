â€žZombie-Ball auf der Regierungsbankâ€œ – FÃ¼r Kickl ist die Verlierer-Ampel tot

â€žDiese Regierung ist totâ€œ, sagte FPÃ–-Chef Herbert Kickl heute, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz, bei der es um â€žleistbares Wohnenâ€œ ging.
â€žEs ist Zombie-Ball auf der Regierungsbankâ€œ, machte Kickl auf die aktuelle politische Situation aufmerksam. â€žWir haben keine Regierung, sondern eine lose Darstellung von Ministern, es gibt keine FÃ¼hrung, Ã–VP-Kanzler Christian Stocker fÃ¼hrt nicht, weil er nicht fÃ¼hren kannâ€œ, analysierte der FPÃ–-Chef, â€žsonst hÃ¤tte er nicht den oberÃ¶sterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer und Johanna Mikl-Leitner gebraucht, um dem WKO-Chef Harald Mahrer auszurichten, dass seine Zeit vorbei istâ€œ.
Doppel-Budget landet im MistkÃ¼bel
Kickl sprach zugleich das Budget-Desaster an. Da die Neuverschuldung plÃ¶tzlich 4,9 Prozent betragen wird, kÃ¶nne die Verlierer-Ampel ihr Doppel-Budget gleich in den MistkÃ¼bel schmeiÃŸen und – wenn sie Verantwortung tragen wÃ¼rde – gleich an einem neuen Budget arbeiten. Das Versprechen nach BrÃ¼ssel, wie der Staatshaushalt saniert wird, kÃ¶nne nun nicht verwirklicht werden. Zudem drohe Ã–sterreich eine weitere Herabstufung in der Bewertung. HeiÃŸt: Die Steuerzahler mÃ¼ssten wieder mehr Geld fÃ¼r Zinsenverschuldung ausgeben.
Keine entschlossenen MaÃŸnahmen gegen teure Mieten
Kickl sprach von einem â€žFrustrationsprogrammâ€œ der Verlierer-Ampel, in das auch gut der negative Dauerbrenner – die teuren Mieten – passen wÃ¼rde. Im fÃ¼nften Jahr einer Inflation gebe es noch immer keine entschlossenen MaÃŸnahmen der Bundesregierung. Dabei wÃ¤re Wohnen der zweitgrÃ¶ÃŸte Preistreiber – in den vergangenen zehn Jahren habe es hier eine Preissteigerung von 46,3 Prozent gegeben. Das sei, so Kickl, nicht hinnehmbar.
Nur AnkÃ¼ndigungen, keine Hilfestellung
Vom zustÃ¤ndigen SPÃ–-Minister Andreas Babler gebe es nur AnkÃ¼ndigungen und keine Hilfestellung. Im September habe Babler eine Mietpreis-Bremse fÃ¼r den Herbst versprochen – im Parlament wÃ¼rde es dafÃ¼r aber keine AktivitÃ¤ten geben. Diese Mietpreis-Bremse wÃ¤re zudem vÃ¶llig ungenÃ¼gend. Falls sie doch kommen sollte, wÃ¼rden sich die Mieter lediglich fÃ¼nf Euro ersparen.
Mehr Miete fÃ¼r desolate Wohnung
In Wien sei die Situation fÃ¼r die Mieter besonders hart. Sie mÃ¼ssten massive Miet-ErhÃ¶hungen fÃ¼r eine marode Bausubstanz in Kauf nehmen. Sie mÃ¼ssten also mehr dafÃ¼r zahlen, dass sie in immer desolateren GebÃ¤uden wohnen mÃ¼ssen.
FPÃ– stellt MaÃŸnahmenpaket vor
Michael Oberlechner, FPÃ–-Sprecher fÃ¼r Wohnen, stellte ein breites MaÃŸnahmenpaket vor, die teure Mieten eindÃ¤mmen kÃ¶nnten. Als dÃ¤mpfende Phase fÃ¼r die Inflations-Entwicklung beispielsweise einen Mieten-Deckel von zwei Prozent. Oder keine befristeten VertrÃ¤ge mehr bei GroÃŸ-Vermietern.
Die ganze Pressekonferenz mit den VorschlÃ¤gen der FPÃ– fÃ¼r eine Senkung der Mietpreise kÃ¶nnen Sie in diesem YouTube-Video auf FPÃ– TV sehen:
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