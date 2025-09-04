„Oe24-Sommergespräch“: Kickl bei Quoten meilenweit vor den anderen

Haben die Menschen von ÖVP-, SPÖ-, Neos- und Grünen-Poltikern die Nase voll? Schaut man sich die Quoten-Tabelle nach den Sommergesprächen bei Oe24 an, kann man wohl zu diesem Schluss kommen.

Quoten-Bringer für Fellner-TV

Nicht einmal 24 Stunden nach der Ausstrahlung hat das Sommergespräch mit FPÖ-Obmann Herbert Kickl bereits weit mehr als 40.000 Aufrufe im Netz und ist damit meilenweit vor allen anderen. SPÖ-Chef Andreas Babler hat nach zwei Wochen erst 8.640 Aufrufe, ÖVP-Kanzler Christian Stocker nach acht Tagen 4.608, Neos-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger nach zwei Wochen 5.571 und Grünen-Chefin Leonore Gewessler nach drei Wochen lediglich 3.496 Aufrufe.

Quoten-Flop auch im ORF

Wie berichtet, erleben die Chefs der Regierungsparteien auch bei den ORF-Sommergesprächen einen Quoten-Flop. Zuletzt musste sich ÖVP-Kanzler Christian Stocker den zuvor gesendeten „„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ klar geschlagen geben. Wenn am kommenden Montag, 8. September, Herbert Kickl als Letzter zu Gast bei ORF-Innenpolitik-Chef Klaus Webhofer sein wird, dürfte der nächste Quoten-Rekord anstehen.