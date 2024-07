„Manipulations-Skandal“ im ORF: Kickl spricht von „miesen Methoden“

Der ORF habe ein Zitat von ihm völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wehrt sich FPÖ-Chef Herbert Kickl gegen den „erneuten Versuch des ORF, zu manipulieren“.

“Trage die Beschimpfung wie einen Orden”

Tatsächlich wurde in der ZIB1 vom Freitag, 12. Juli, ein Beitrag über den Gutmenschen-Verein „SOS Mitmensch“ gebracht, der in einem Dossier Rechtsextremismus in der FPÖ festgestellt haben will. Unzensuriert berichtete. In der Sendung sagte der Beitrags-Moderator:

Zum Vorwurf, rechtsextrem zu sein, erklärte Kickl beim FPÖ Neujahrstreffen im Jänner, wenn er von seinen Gegnern…

Daraufhin wurde die Kickl-Rede eingespielt – und zwar nur mit der Aussage:

…als rechtsextrem beschimpft werde, dann trage ich diese Beschimpfung wie einen Orden. Des könnt’ ihr mir glauben.

Wesentliches weggelassen

Kickl ärgert sich auf Facebook über die „miesen Methoden“ des „Zwangsgebühren-Senders“, weil ein Zitat von ihm „völlig aus dem Zusammenhang gerissen wurde“. Er wirft dem ORF den Versuch einer Manipulation vor, denn der öffentlich-rechtliche Sender habe Wesentliches weggelassen. Tatsächlich nämlich habe er Folgendes gesagt:

Wenn ich von politischen – wie soll ich das sagen – Irrlichtern wie einem Werner Kogler oder einem Karl Nehammer oder dem „Blabler“ und diesem Feministen-Gender-Wok-Geschwader bei den Grünen und den Sozialisten als rechtsextrem beschimpft werde, dann trage ich diese Beschimpfung wie einen Orden.

“Rechts ist nichts anderes, als die Mitte der Gesellschaft”

Dieses böse, böse Rechts, meinte Kickl weiter, sei nichts anderes, als die Mitte der Gesellschaft. Und man solle sich von niemandem einreden lassen, „dass wir rechtsextrem sind“.

Das alles brachte der ORF (absichtlich?) nicht, sondern er riss ein Zitat aus dem Zusammenhang und platzierte es in der Sendung so, dass es dem Beitragsgestalter offenbar gut in den Kram passte.