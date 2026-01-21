Julia Scheib

Der ORF-Journalist klÃ¤rte nicht auf, was mit Julia Scheib (Bild) in der Vergangenheit passiert ist und sie deshalb nicht so befreit Skifahren konnte.

Foto: Screenshot / ORF ON

Fernsehen

21. JÃ¤nner 2026 / 16:39 Uhr

ORF-Sportjournalist lÃ¤sst Zuseher beim Skirennen ahnungslos zurÃ¼ck

Ãœber die QualitÃ¤t der ORF-Sportjournalisten wird oft diskutiert. Im Interview mit dem neuen Skistar Julia Scheib am Dienstag wurde den Zusehern einmal mehr vor Augen gefÃ¼hrt, dass die Reporter mit investigativem Journalismus tatsÃ¤chlich nichts am Hut haben.

In der Vergangenheit ist etwas passiert

In der Regel beschrÃ¤nken sich die Fragen an die Skifahrer darauf, wie sie sich im Lauf gefÃ¼hlt haben und – wenn es eine Schrecksekunde gegeben hat – wie sie damit umgegangen sind. Das war auch im GesprÃ¤ch mit Julia Scheib so, als sie nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms (RTL) auf dem Kronplatz in SÃ¼dtirol am dritten Platz liegend vor das Mikro geholt wurde. Und plÃ¶tzlich sagte Scheib etwas Ãœberraschendes:

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Da ist ein bissl was passiert in der Vergangenheit, dass ich nicht so befreit fahren konnte.Â 

Keine Nachfrage des Journalisten

Jetzt erwarteten sich die ORF-Seher eine Nachfrage des Interviewers, denn alle wollten wissen, was denn da passiert ist in der Vergangenheit. Doch diese Nachfrage wurde nicht gestellt – der Journalist lieÃŸ die Sprtbegeisterten am Fernsehen vÃ¶llig im Unklaren.Â 

Im Ãœbrigen raste Julia Scheib im zweiten Durchgang des Riesenslaloms mit einem entfesselten Lauf doch noch zum Sieg und in Richtung RTL-Gesamtweltcup.Â 

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