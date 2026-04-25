Screenshot / SPÃ– eins

“Kein BlaBla mit Babler” verkommt auf dem SPÃ–-Sender ungeplant zum BlaBla, das keiner hÃ¶ren mÃ¶chte.

Foto: Screenshot / SPÃ– eins

Fernsehen

25. April 2026 / 09:14 Uhr

â€žKein BlaBla mit Bablerâ€œ: Zuschauer-Flop beim roten Sender â€žSPÃ– einsâ€œ

â€žUnfassbar, wie schlecht dieser Kanal istâ€œ, kommentierte ein Seher des roten YouTube-Senders SPÃ– eins. Damit steht er nicht alleine da. Denn die erste Folge der zweiten Staffel von â€žKein Blabla mit Bablerâ€œ kam nach knapp zwei Stunden auf gerade einmal 52 Aufrufe.Â 

Moderatorin spricht von “angeblichem Propagandafilm”

Die Inhalte der SPÃ– eins-Folgen – absolut grenzwertig. Da sagt die Moderatorin, die ein Gesicht macht, als wÃ¼rde es bald in StrÃ¶men regnen, allen Ernstes:Â 

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Diese Woche geht Andi Babler auf die Kommentare zu seinem angeblichen Propaganda-Film ein.

Gemeint ist der vom Steuerzahler mit mehr als 350.000 Euro finanzierte Dokumentarfilm â€žWahlkampfâ€œ Ã¼ber Babler. FÃ¼r die Moderatorin ein â€žangeblicher Propaganda-Filmâ€œ. 

In die Vergangenheit gereist

SPÃ–-Chef Andreas Babler wiederum schiebt die Verantwortung fÃ¼r diesen handfesten Skandal in diesem Video von ihm weg: Das Geld wÃ¤re von seinem VorgÃ¤nger, Werner Kogler (GrÃ¼ne) genehmigt worden und der Film sei auch kein â€žHochglanzwerbefilmâ€œ. Babler findet die Aufregung in der Ã–ffentlichkeit offenbar auch noch lustig, denn in seinem typischen BlaBla meinte er, dass er in die Vergangenheit gereist sei, um den Film fÃ¼r FÃ¶rdermittel einzureichen.Â 

Weniger Regierungsinserate, schlechte Presse

Selbstkritik kann man dem SPÃ–-Medienminister und Vizekanzler aber nicht absprechen. Die meiste Sendezeit seines Formats â€žKein BlaBla mit Bablerâ€œ verschwendet er mit dem AufzÃ¤hlen von negativen Schlagzeilen Ã¼ber ihn in den Medien. Schuld daran: Er habe endlich Stopp gesagt zum willkÃ¼rlichen RausschieÃŸen von Millionen von Euro in Form von Regierungsinseraten. Kurzum: Weil die Medien nicht mehr so viel Geld bekommen wie frÃ¼her, bekommt er – Babler – schlechte Presse. 

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