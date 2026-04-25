64 Millionen auÃŸerhalb der EU geboren: Zahl der Migranten erreicht neuen Rekord

Die Zahl der im Ausland geborenen Menschen in der EU hat 2025 einen neuen historischen HÃ¶chststand erreicht. Nach einer Analyse der Berliner Niederlassung der dÃ¤nischen WohltÃ¤tigkeitsstiftung Rockwool Foundation (RF Berlin) lebten im Jahr 2025 rund 64 Millionen Menschen in den EUâ€‘Mitgliedstaaten, die auÃŸerhalb der EU geboren wurden. Das sind etwa 2,1 Millionen mehr als im Vorjahr.

14 Prozent im Ausland geboren

Die im Ausland geborene BevÃ¶lkerung macht in der EU insgesamt etwa 10,4 Prozent der GesamtbevÃ¶lkerung aus (Stand 1. JÃ¤nner 2025). Die relative Zahl dieser Personen ist binnen eines Jahrzehnts deutlich gestiegen: Zwischen 2010 und 2025 wuchs der Anteil der im Ausland Geborenen von etwa zehn Prozent auf gut 14 Prozent der WohnbevÃ¶lkerung, wie Eurostatâ€‘Daten und die RFâ€‘Analyse belegen. Starke EinwanderungslÃ¤nder wie Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien tragen dabei den grÃ¶ÃŸten Anteil der Gesamtsumme.

Deutschland bleibt Traumland der Migranten

Deutschland ist nach wie vor das wichtigste Ziel der Einwanderung in die EU. In Deutschland lebten Anfang 2025 rund 16,9 Millionen Menschen, die auÃŸerhalb der EU geboren wurden, was einem Anteil von nahezu 17 Prozent der GesamtbevÃ¶lkerung entspricht. Die Zahl der im Ausland Geborenen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, getrieben von Arbeitsmigration, Bildungseinwanderung und FamilienzusammenfÃ¼hrungen.

Auch Ã–sterreich Ã¼ber EU-Durchschnitt

In Ã–sterreich sieht es nicht viel besser aus, auch hier liegt der Anteil der im Ausland Geborenen ebenfalls deutlich Ã¼ber dem EUâ€‘Durchschnitt. Das Statistische Jahrbuch â€žMigration & Integration 2025â€œ und der Ã–sterreichische Integrationsfonds (Ã–IF) zeigen, dass rund 23 Prozent der BevÃ¶lkerung in Ã–sterreich auÃŸerhalb des Landes geboren wurden. Besonders hoch ist der Anteil wenig Ã¼berraschend in Wien, wo laut Ã–IFâ€‘Daten mehr als 40 Prozent der BevÃ¶lkerung Migrationshintergrund aufweisen, gefolgt von Vorarlberg (ca. 23,6 Prozent) und Salzburg (rund 22 Prozent).

TÃ¼rken, Marokkaner und OsteuropÃ¤er

Die grÃ¶ÃŸten Gruppen unter den im Ausland Geborenen in der EU stammen traditionell aus LÃ¤ndern wie derÂ TÃ¼rkei, Marokko, Serbien, RumÃ¤nien, Bulgarien und der Ukraine. Zudem hat die Zuwanderung aus westlichen Staaten wie den USA, Kanada oder dem Vereinigten KÃ¶nigreich ebenfalls zugenommen, hier allerdings vor allem im Bereich Hochqualifizierter. In Deutschland und Ã–sterreich dominieren laut Statistik Austria und dem Statistischen BundesamtÂ Bundesdeutsche und RumÃ¤nenÂ als grÃ¶ÃŸte Zuwanderungsgruppen, gefolgt von TÃ¼rken, Serben und anderen Balkanâ€‘Staaten.

Die Nettoeinwanderung in die EU bleibt trotz leicht sinkender Asylantragszahlen hoch. 2025 kamen laut RFâ€‘Bericht rund 2,1 Millionen neue Migranten in die EU, ein RÃ¼ckgang gegenÃ¼ber dem Vorjahr, aber weiterhin auf hohem Niveau. In Deutschland lag die Nettozuwanderung 2025 bei etwa 220.000 bis 260.000 Menschen, obwohl die Zahl der AsylantrÃ¤ge deutlich sank.