Luxusschlitten mit ukrainischem Kennzeichen sorgt für Aufregung in Wien

Ein Luxusschlitten mit ukrainischem Kennzeichen in der Wiener Innenstadt – mehr braucht man nicht, um eine Neid-Debatte loszutreten. Verständlich ist das allemal: Denn während die Österreicher mit einer Spritpreisbremse von lediglich 1,7 Cent pro Liter verhöhnt werden, spart manch „Ukraine-Flüchtling“ offenbar an der NOVA – und fährt mit einem schwarzen AMG-Mercedes durch die Wiener City.

Foto wirft Fragen auf

Das Foto hat uns ein unzensuriert-Leser zur Verfügung gestellt und angemerkt, dass solche Bilder Fragen aufwerfen – vor allem dann, wenn Luxusautos steuerlich begünstigt unterwegs sind, während die Bürger in Österreich immer stärker belastet werden. Wörtlich meinte er:

Natürlich gilt: Nicht jeder ist gleich. Wer Schutz braucht, soll Hilfe bekommen. Aber Fairness gegenüber den österreichischen Steuerzahlern muss oberste Priorität haben!