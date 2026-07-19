WÃ¤hrend Milei den Staat radikal zusammenstreicht und die Inflation bÃ¤ndigt, bleibt die Ã¶sterreichische Regierung im alten Ausgabenmodus stecken.

Foto: CancillerÃ­a Argentina / Wikimediacommons.org (CC BY 2.0 Deed)

Argentinien

19. Juli 2026 / 09:42 Uhr

WÃ¤hrend Milei im Staat einspart und schwarze Zahlen schreibt: Ã–sterreich macht 22 Milliarden Minus

Javier Milei hat geliefert. Argentinien schloss 2025 zum zweiten Mal in Folge mit einem HaushaltsÃ¼berschuss ab â€“ 0,2 Prozent des BIP nach Zinszahlungen, 1,4 Prozent primÃ¤r. Das Land, das jahrzehntelang von Defizit zu Defizit taumelte, schreibt unter dem LibertÃ¤ren wieder schwarze Zahlen. Ã–sterreich dagegen? 21,5 Milliarden Euro Minus im selben Jahr, 4,2 Prozent des BIP. Die Verlierer-Ampel redet von Sanierung und bleibt doch im gewohnten Loch stecken.

Nulldefizit als RealitÃ¤t

Milei kam Ende 2023 mit der KettensÃ¤ge ins Amt. Er schnitt Subventionen, stoppte Transferorgien an die Provinzen, kÃ¼rzte den Ã¶ffentlichen Dienst und fror Bauprojekte ein. Das Ergebnis: 2024 der erste finanzielle Ãœberschuss seit Ã¼ber einem Jahrzehnt, 2025 die BestÃ¤tigung. Wirtschaftsminister Luis Caputo verkÃ¼ndete die Zahlen klar: primÃ¤rer Ãœberschuss von rund 11,8 Billionen Pesos, finanzieller von 1,45 Billionen. Milei selbst feierte: â€žDas Nulldefizit ist eine RealitÃ¤t. Die Versprechen wurden eingehalten.â€œ Die Inflation, einst bei hunderten Prozent, fiel dramatisch. Die Wirtschaft wÃ¤chst wieder.

In Wien sieht die Bilanz anders aus. Statistik Austria meldete fÃ¼r 2025 ein gesamtstaatliches Defizit von 21,5 Milliarden Euro. Der Bund trug den LÃ¶wenanteil, LÃ¤nder und Gemeinden hielten mit. Die Schuldenquote stieg auf 81,5 Prozent. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÃ–) spricht von einem besseren Ergebnis als geplant â€“ und plant weiter Defizite in Ã¤hnlicher GrÃ¶ÃŸenordnung. Die EU fÃ¼hrt gegen Ã–sterreich ohnehin ein Defizitverfahren.

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