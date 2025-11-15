UNICEF bestÃ¤tigt Javier Milei: Wohlstand wÃ¤chst in atemberaubendem Tempo

Trotz versuchter â€“ und gelungener â€“ BremsmanÃ¶ver der Linken und entgegen allen Prophezeiungen hatten die Argentinier ihrem PrÃ¤sidenten Javier Milei im Oktober den RÃ¼cken gestÃ¤rkt. Bei den Regionalwahlen konnte der KettensÃ¤gen-Mann triumphieren.

Wahlsieg trotz Medienpropaganda

Die Argentinier bestÃ¤tigten seinen Weg der Reformen und erteilten der linken Politik eine klare Absage. Denn die BÃ¼rger lieÃŸen sich von den linken Medien kein X fÃ¼r ein U vormachen. Sie spÃ¼ren selbst, wie der Wohlstand wÃ¤chst, die ZustÃ¤nde im Land besser werden und die Freiheit wieder in Geltung kommt.

Internationale Aufmerksamkeit

Seit das UN-Kinderhilfswerk UNICEF im Mai bekannt machte, was bereits die StatistikbehÃ¶rde und internationale Organisationen wie die OECD festgestellt hatten, wurde auch die restliche Welt auf die Erfolge aufmerksam: Die Armut sinkt in Argentinien â€“ und zwar deutlich und schnell.

Innerhalb des ersten Regierungsjahres von Milei fiel der Anteil jener Familien, deren Einkommen nicht zur Deckung der Lebenshaltungskosten reicht, von 48 auf 31 Prozent.

Vom Schuldenstaat zum Vorzeigeland

Vor der AmtsÃ¼bernahme durch Milei im Dezember 2023 glich Argentinien einem gescheiterten Staat. Nach Jahren linker Wirtschaftspolitik und permanenter Staatsinterventionen war Argentinien hoch verschuldet, die Inflation lag bei Ã¼ber 200 Prozent, und mehr als die HÃ¤lfte der BevÃ¶lkerung lebte in Armut.

Strom, Wasser, Benzin und Grundnahrungsmittel waren durch Subventionen kÃ¼nstlich verbilligt, bezahlt durch immer neue Schulden. Unternehmen arbeiteten oft nur dank staatlicher UnterstÃ¼tzung, nicht, weil ihre Produkte gut oder konkurrenzfÃ¤hig gewesen wÃ¤ren.

Verarmung breiter Massen

FÃ¼r Millionen Argentinier bedeutete das den Weg, den Osteuropa aus leidvoller Erfahrung vor 1989 kannte: leere KÃ¼hlschrÃ¤nke, verfallende LÃ¶hne, gesperrte Bankkonten. Ein GroÃŸteil der Mittelschicht war verarmt, die Industrie von ImportbeschrÃ¤nkungen abhÃ¤ngig und das Land wirtschaftlich isoliert.

Schnitt mit der KettensÃ¤ge

Milei versprach, das System â€žmit der KettensÃ¤geâ€œ zurÃ¼ckzuschneiden â€“ und tat genau das: Er strich fast alle Subventionen, baute zehntausende Staatsstellen ab, die mit der GÃ¤ngelung der Wirtschaft und der BÃ¼rger beschÃ¤ftigt waren, lÃ¶ste Ministerien auf und befreite die Unternehmen von den Ã¼berbordenden Auflagen und Verboten. Der drastische Sparkurs traf viele hart, doch er zeigte Wirkung.

Bereits im ersten Jahr gelang, was jahrzehntelang als unmÃ¶glich galt: Der Staatshaushalt wies erstmals seit 14 Jahren einen Ãœberschuss auf. Gleichzeitig sank die Inflation massiv, die WÃ¤hrung stabilisierte sich, und die Wirtschaft sprang an.

Hilfe von auÃŸen

Insbesondere vor den wichtigen Zwischenwahlen im Oktober versuchten die Linken, den Reformkurs zu torpedieren. Nicht nur, dass sie seit Amtsantritt das Land mit Massendemonstrationen Ã¼berschwemmen, es gelang ihnen auch, wirtschaftlich in die Speichen zu greifen. Nach der verlorenen Regionalwahl in der Hauptstadt Buenos Aires rutschte Argentinien in eine akute WÃ¤hrungskrise, die sich ohne externe Hilfe zu einem Staatsbankrott hÃ¤tte ausweiten kÃ¶nnen.

Denn unter dem Damoklesschwert der RÃ¼ckkehr linker Politik zogen sich im September zahlreiche Investoren zurÃ¼ck. Die Zentralbank musste Dollar verkaufen, um den Peso zu stabilisieren. Die USA sprangen ein und unterstÃ¼tzten Milei mit einem 20-Milliarden-Dollar-WÃ¤hrungspaket, das den Peso stabilisierte und Kapitalflucht stoppte. Der argentinische Aktienindex stieg wieder zweistellig, die Staatsanleihen legten zu â€“ ein Zeichen wachsenden Vertrauens. Milei konnte die wenige Wochen darauf angesetzten Wahlen triumphal gewinnen.

Armut sinkt, Mittelschicht wÃ¤chst

Die richtige Wahlentscheidung wird nun durch einen neuen Bericht von UNICEF bestÃ¤tigt. Demnach fiel seit Amtsantritt Mileis der Anteil jener, die aus finanziellen GrÃ¼nden Mahlzeiten einsparen mussten, von 52 auf 30 Prozent. Die Kinderarmut sank im Vergleich zu 2023 um Ã¼ber 3,1 Millionen Betroffene. Die Mittelschicht wuchs allein im vergangenen Jahr um 7,7 Millionen Menschen, was einem Zuwachs von 23 auf 39 Prozent der BevÃ¶lkerung entspricht.

UNICEF schÃ¤tzt, dass bis Ende 2025 weitere 2,4 Millionen Kinder der Armut entkommen kÃ¶nnten, sollte der Reformkurs fortgesetzt werden.