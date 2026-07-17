An kroatischen ZapfsÃ¤ulen leuchten 1,54 Euro fÃ¼r Diesel und Super 95 â€“ in Ã–sterreich zeigen vergleichbare Tafeln oft 1,88 oder mehr.

Foto: Thomas Hetlinger/ Facebook, unzensuriert

Spritpreis

17. Juli 2026 / 08:13 Uhr

1,54 Euro in Kroatien, Ã¼ber 1,90 in Ã–sterreich: Tankstellen-Vergleich stellt Regierung bloÃŸ

An einer kroatischen Tankstelle des Petrol-Konzerns stehen die Preise klar und verlockend: 1,540 Euro fÃ¼r Eurodiesel, 1,540 Euro fÃ¼r Eurosuper 95, 2,050 Euro fÃ¼r die Premium-Variante und 0,710 Euro fÃ¼r Autogas. Nur ein paar hundert Kilometer weiter nÃ¶rdlich, an einer Shell-Station in Ã–sterreich, zeigt die Tafel ganz andere Zahlen â€“ Diesel bei 2,019 Euro, Super 95 bei 1,879 Euro. Der Unterschied springt ins Auge.

Der krasse Preis-Unterschied an der ZapfsÃ¤ule

Mitte Juli 2026 kosten Standardkraftstoffe in Kroatien an vielen Stationen weiterhin um die 1,54 bis 1,59 Euro pro Liter. Die kroatische Regierung regelt die HÃ¶chstpreise alle 14 Tage neu, begrenzt die Margen der Ã–lkonzerne und passt die Verbrauchsteuern an. Ohne diese Eingriffe lÃ¤gen die Preise laut eigenen Angaben der Regierung spÃ¼rbar hÃ¶her â€“ bei Benzin etwa bei 1,66 Euro statt 1,54. Die MaÃŸnahme wirkt: Kroatien liegt im EU-Vergleich im gÃ¼nstigen Mittelfeld.

Was macht Ã–sterreich falsch?

In Ã–sterreich dagegen bewegen sich die Durchschnittspreise derzeit bei Super 95 um 1,83 Euro und bei Diesel um 1,93 Euro. An einzelnen Stationen und auf Autobahnen werden auch die im Bild gezeigten Werte von knapp zwei Euro und mehr erreicht. Die Bundesregierung aus Ã–VP, SPÃ– und Neos hat die Spritpreisbremse zwar verlÃ¤ngert, aber ab Juli nur noch mit einer winzigen MineralÃ¶lsteuer-Senkung von 0,8 Cent pro Liter. Der COâ‚‚-Aufschlag bleibt bestehen und treibt die Belastung weiter.

Wie Kroatien seine BÃ¼rger vor hohen Preisen schÃ¼tzt

Zagreb nutzt den Spielraum innerhalb der EU-Regeln konsequent. Die Regierung senkt bei Bedarf die Verbrauchsteuern, deckelt die Handelsspannen und verÃ¶ffentlicht transparent, was ohne Eingriff auf den BÃ¼rger zukÃ¤me. Das Ergebnis: Autofahrer und vor allem Pendler und Gewerbetreibende spÃ¼ren weniger Druck. Auch beim gÃ¼nstigen Autogas zeigt sich der Effekt deutlich â€“ 0,71 Euro in Kroatien gegenÃ¼ber deutlich hÃ¶heren Werten in Ã–sterreich.

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