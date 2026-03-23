Jetzt wird es teuer: Laut Energieexperten Johannes Benigni kÃ¶nnten die Spritpreise bei weiterer Eskalation im Nahen Osten auf bis zu drei Euro pro Liter steigen. Bereits jetzt liegt der Diesel pro Liter in Ã–sterreich Ã¼ber der Zwei-Euro-Marke. Neben politischen Fehlentscheidungen als Ursache sind geopolitische Spannungen und Risiken fÃ¼r zentrale Transportwege dafÃ¼r die AuslÃ¶ser. Dieser Missstand sorgt nun fÃ¼r einen Schlagabtausch zwischen FPÃ– und Ã–VP.

Regierung reagiert â€“ aber begrenzt

Die Bundesregierung hat den Handlungsdruck erkannt. Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) kÃ¼ndigte Mitte MÃ¤rz eine Senkung der MineralÃ¶lsteuer um fÃ¼nf Cent pro Liter sowie MaÃŸnahmen gegen Ã¼berhÃ¶hte Margen an. Insgesamt soll der Preis um rund zehn Cent sinken, befristet bis Jahresende. Die MaÃŸnahme bleibt aber angesichts der mÃ¶glichen Preisdynamik vergleichsweise wirkungslos.

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FPÃ– besetzt das Thema Ã¶ffentlich

Parallel dazu setzt die FPÃ– auf sichtbare Aktionen. In Wien-Ottakring organisierte sie am 22. MÃ¤rz eine Tank-Aktion mit stark reduzierten Preisen, die die aktuellen Preise unter einer hypothetischen FPÃ–-Regierung darstellen sollen.. FÃ¼hrende Parteivertreter wie der Wiener Stadtrat Dominik Nepp und GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz waren vor Ort. Die Aktion sorgte fÃ¼r groÃŸen Andrang und wurde polizeilich begleitet. Politisch zielte sie klar darauf ab, den Unmut Ã¼ber steigende Preise direkt aufzugreifen und zu verstÃ¤rken.

Ã–VP setzt auf Angriffslinie gegen Kickl

WÃ¤hrend die FPÃ– das Thema Ã¶ffentlich aufgreift, berichtetÂ HeuteÂ von einem internen Ã–VP-Papier mit Argumentationslinien gegen FPÃ–-Chef Herbert Kickl. Darin werde betont, die Regierung handleÂ â€žrasch und verantwortungsvollâ€œ, wÃ¤hrend Kickl als unglaubwÃ¼rdig dargestellt werden solle. Auch scharfe Formulierungen fÃ¼r parlamentarische Angriffe werden laut Bericht nahegelegt.

Konflikt zwischen Verantwortung und Kommunikation

Je stÃ¤rker sich die Preisdynamik zuspitzt, desto grundsÃ¤tzlicher wird die Frage nach politischen PrioritÃ¤ten. Herbert Kickl kritisiert die hohen Ausgaben der Bundesregierung fÃ¼r die Ukraine, die die Ã¶sterreichische BevÃ¶lkerung belasten wÃ¼rden: