Nach Jahren FPÃ–-Forderung: Asylanten in Grundversorgung verlieren Familienbeihilfe

KÃ¼nftig haben Personen, die Leistungen aus der Grundversorgung erhalten, keinen Anspruch mehr auf Familienbeihilfe. Das sieht der Entwurf zur Ã„nderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 vor. Betroffen sind vor allem Asylwerber und Schutzberechtigte in der Grundversorgung â€“ eine Regelung, die die Freiheitlichen seit Jahren gefordert haben.

Die neue Regelung im Wortlaut

Der Gesetzentwurf, der im September im Bundes- sowie Nationalrat beschlossen werden soll, fÃ¼gt dem Â§ 2 einen neuen Absatz 10 hinzu: â€žKeinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben Personen, die Leistungen aus der Grundversorgung erhalten. Kein Anspruch auf Familienbeihilfe besteht fÃ¼r Kinder, die Leistungen aus der Grundversorgung erhalten.â€œ FÃ¼r subsidiÃ¤r Schutzberechtigte wird der Anspruch auf den Fall beschrÃ¤nkt, dass sie keine Leistungen aus der Grundversorgung erhalten. Die Grundversorgung deckt bereits den Lebensunterhalt ab, inklusive fÃ¼r Kinder. Eine zusÃ¤tzliche Familienbeihilfe als Ausgleich elterlicher Unterhaltslasten entfÃ¤llt damit bei diesem Personenkreis.

Betroffene Gruppen und Zahlen

Rund 28.000 ukrainische Migranten leben derzeit in der Grundversorgung, darunter 11.229 Personen im Alter von 0 bis 24 Jahren. Hinzu kommen etwa 10.000 Personen mit subsidiÃ¤rem Schutz in der Grundversorgung, davon 4.816 im Alter von 0 bis 24 Jahren. Insgesamt geht es um Ã¼ber 16.000 junge Menschen in diesen Kategorien, bei denen bisher beide Leistungen mÃ¶glich waren. Ã–sterreichische StaatsbÃ¼rger haben keinen Anspruch auf Grundversorgung und sind von der Ã„nderung nicht betroffen.

Die MaÃŸnahme soll dem Bund netto rund 18,3 Millionen Euro im Jahr 2026 und Ã¤hnlich 2027 einsparen, ab 2028 rund 13,2 Millionen Euro jÃ¤hrlich. Bisher war es mÃ¶glich, dass Eltern in der Grundversorgung zusÃ¤tzlich Familienbeihilfe fÃ¼r ihre Kinder bezogen.

Hintergrund der jahrelangen Forderung

Die Freiheitlichen hatten in Nationalratsdebatten wiederholt auf FÃ¤lle hingewiesen, in denen ukrainische Vertriebene zusÃ¤tzlich zur Grundversorgung Familienbeihilfe fÃ¼r rund 18.000 Kinder bezogen â€“ bei etwa 12.000 Eltern. Das habe den Steuerzahler monatlich drei Millionen Euro gekostet. Sie betonten dabei den Vorrang Ã¶sterreichischer Familien und kritisierten die Doppelbelastung des Systems. Die nun geplante Regelung schlieÃŸt genau diese Doppelzahlungen fÃ¼r Grundversorgungs-Bezieher aus.

Was die Regelung nicht erfasst

Die Ã„nderung gilt nur fÃ¼r Personen und Kinder, die Leistungen aus der Grundversorgung erhalten. Anerkannte FlÃ¼chtlinge nach dem Asylgesetz 2005, die in das regulÃ¤re Sozialsystem wechseln, bleiben anspruchsberechtigt, sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfÃ¼llt sind. FÃ¼r ukrainische Vertriebene gelten weiterhin angepasste Regelungen bis zum Ende des vorÃ¼bergehenden Aufenthaltsrechts im MÃ¤rz 2027. Bei subsidiÃ¤r Schutzberechtigten entfÃ¤llt in bestimmten FÃ¤llen das bisherige ErwerbstÃ¤tigkeitserfordernis.Die Grundversorgung bleibt fÃ¼r die betroffenen Gruppen weiterhin offen. Die Einsparung von 18,3 Millionen Euro steht im Kontrast zu den Gesamtkosten des Systems fÃ¼r Asyl und Grundversorgung.