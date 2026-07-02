Europa soll mehr Verantwortung fÃ¼r seine eigene Sicherheit Ã¼bernehmen â€“ dieses Argument ist seit Jahren eine Kernforderung der Vereinigten Staaten.

Rutte nennt offen den wirtschaftlichen Nutzen fÃ¼r die USA

Dass davon vor allem die amerikanische Wirtschaft profitiert, spricht NATO-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte inzwischen ganz offen aus.

In einem Interview mit der Financial Times erklÃ¤rte Rutte am Dienstag, Europas WiederaufrÃ¼stung sichere inzwischen rund 195.000 ArbeitsplÃ¤tze in der US-Verteidigungsindustrie. RÃ¼stungsgÃ¼ter im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar haben die europÃ¤ischen NATO-Staaten in letzter Zeit in den Vereinigten Staaten bestellt.

Milliarden aus Deutschland flossen zunÃ¤chst in die USA

Die Aussage ist bemerkenswert, weil sie den wirtschaftlichen Nutzen der europÃ¤ischen AufrÃ¼stung fÃ¼r die Vereinigten Staaten ungewÃ¶hnlich deutlich in den Mittelpunkt rÃ¼ckt.

Besonders deutlich wurde dieser Effekt nach der Einrichtung des 100-Milliarden-Euro-SondervermÃ¶gens fÃ¼r die Bundeswehr im Jahr 2022.

80 Prozent des SondervermÃ¶gens landeten in den USA

Zu den grÃ¶ÃŸten Beschaffungsprojekten gehÃ¶rten der Kauf von 35 F-35-Kampfflugzeugen des US-Herstellers Lockheed Martin, CH-47F-Chinook-Transporthubschraubern von Boeing sowie weiterer amerikanischer Luftverteidigungs- und Waffensysteme. Allein diese Programme umfassen Investitionen in zweistelliger MilliardenhÃ¶he.

Dass dadurch ein erheblicher Teil des SondervermÃ¶gens zunÃ¤chst ins Ausland floss, kritisierte die Chefin des Sensorspezialisten Hensoldt im FrÃ¼hjahr 2024. Damals hieÃŸ es, rund 80 Prozent der Mittel aus dem SondervermÃ¶gen wÃ¼rden in die USA flieÃŸen.

Auch andere europÃ¤ische Staaten bestellen in Amerika

Inzwischen hat sich das Bild teilweise verÃ¤ndert. Neue Projekte gehen verstÃ¤rkt an deutsche Hersteller wie Rheinmetall, Diehl Defence, KNDS Deutschland oder Hensoldt â€“ viele davon aber in Zusammenarbeit mit den USA.

Die Bundesrepublik Deutschland ist keineswegs allein mit dem Abfluss des Steuergeldes in die Wirtschaft der Vereinigten Staaten. So hat Polen unter anderem F-35-Kampfflugzeuge, Abrams-Kampfpanzer, HIMARS-Raketenwerfer, Patriot-Luftabwehrsysteme und Apache-Kampfhubschrauber in den USA bestellt. Belgien, Finnland, Schweiz und die Tschechische Republik haben F-35-Jets von Lockheed Martin in Auftrag gegeben. RumÃ¤nien investiert in Patriot-Systeme und bereitet ebenfalls den Einstieg in das F-35-Programm vor. Die Niederlande erweitern ihre F-35-Flotte kontinuierlich.

EuropÃ¤ische Wirtschaftspolitik heute

FÃ¼r europÃ¤ische Steuerzahler bleibt der fahle Beigeschmack: WÃ¤hrend die europÃ¤ische, vor allem deutsche Industrie in die Knie gedrÃ¼ckt wird und die Steuerbelastung so hoch wie noch nie ist, freut sich die amerikanische Wirtschaft.