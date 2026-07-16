Wladimir Putin und Ursula von der Leyen

Immer mehr Politiker und Medien sind fÃ¼r Verhandlungen mit Putin â€“ und gegen die “Kriegstreiber”-Strategie von EU-KommissionsprÃ¤sidentin Von der Leyen.

Foto: SatyaPrem / pixabay.com

Ukraine-Krieg

16. Juli 2026 / 13:24 Uhr

Fast-Kanzler Armin Laschet bricht das Tabu: Verhandlungen mit Putin statt ewiger AufrÃ¼stung

Armin Laschet hat ausgesprochen, was viele MilitÃ¤rexperten lÃ¤ngst denken. Der Vorsitzende des AuswÃ¤rtigen Ausschusses im Bundestag und erfahrene CDU-Politiker plÃ¤diert dafÃ¼r, weniger Ã¼ber AufrÃ¼stung zu reden und stattdessen mit Kreml-Chef Wladimir Putin ins GesprÃ¤ch zu kommen â€“ vielleicht sogar Ã¼ber AbrÃ¼stung.

Russland wird nicht einfach verschwinden

Das CDU-Urgestein argumentiert nÃ¼chtern und klar. Russland werde nicht einfach verschwinden. Ein Krieg wie der in der Ukraine, bei dem keine Seite den Sieg davontragen kann, lasse sich nur durch harte Verhandlungen beenden â€“ so schwierig das auch sein mag. Statt endlos Waffen zu liefern und Eskalation zu riskieren, plÃ¤diert Laschet fÃ¼r den realistischen Weg: GesprÃ¤che aufnehmen, bevor der Konflikt noch mehr Opfer fordert und Europa weiter belastet. Viele MilitÃ¤rexperten stimmen zu. Doch in den Kreisen der fanatischen UnterstÃ¼tzer Kiews wird genau diese Position als naiv oder gefÃ¤hrlich abgetan.

Die Koalition der Willigen: Viel Pathos, wenig Substanz

WÃ¤hrend Laschet auf Verhandlungen setzt, hat sich die sogenannte â€žKoalition der Willigenâ€œ als feste UnterstÃ¼tzerin der Ukraine im Kampf gegen Russland positioniert. Genau das kritisiert Christian Hauenstein in der Kronen Zeitung: Die selbsternannten UnterstÃ¼tzer sind in Wahrheit die europÃ¤ischen TraumtÃ¤nzer. Hauenstein und Laschet liegen damit genau auf der jener Linie, die FPÃ–-Chef Herbert Kickl von Anfang an vertreten hat – und dafÃ¼r als “Putin-Versteher” denunziert wurde.

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