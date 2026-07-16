â€žBeate, es ist vorbei!â€œ Geschasster Dengler lÃ¤sst im Podcast tief ins Neos-Innere blickenÂ 

Stalinistische Methoden, VerstoÃŸ gegen Prinzipien und illiberale Partei! Was der geschasste Neos-Mann Veit Dengler im Podcast des Ex-Ã–VP-Abgeordneten Martin Engelberg zur Sprache brachte, muss bei der pinken Chefin Beate Meinl-Reisinger fÃ¼r schlaflose NÃ¤chte sorgen.

“Beate, es ist vorbei!”

â€žElli, es ist vorbeiâ€œ, sagte Neos-GrÃ¼nder Matthias Strolz zu Ã–VP-Ministerin Elisabeth KÃ¶stinger nach dem Aufbrechen der InseratenaffÃ¤re und dem RÃ¼cktritt von Sebastian Kurz als Kanzler, der die Volkspartei in eine schwere Krise stÃ¼rzte. Ob Strolz, wÃ¼rde er sich zur Causa zu Wort melden, jetzt eine Ã¤hnliche Wortwahl wÃ¤hlen wÃ¼rde? Etwa: â€žBeate, es ist vorbei!â€œ

Stalinistische Methoden

Dengler lieÃŸ tief ins Neos-Innere blicken. Die Partei sei innen sehr illiberal geworden, man habe gegen einige Prinzipien verstoÃŸen, die die Neos eigentlich gegrÃ¼ndet hÃ¤tten, der Vorstand habe praktisch die Macht Ã¼bernommen. Als Martin Engelberg Ã¼ber stalinistische Methoden sprach, weil Neos-Abgeordnete aufgefordert wurden, alle Fotos, auf denen Veit Dengler zu sehen ist, zu lÃ¶schen, widersprach Dengler nicht, verstÃ¤rkte seine These sogar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Weitere Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Meinl-Reisinger steht nicht im Verdacht strategischer GenialitÃ¤t

Die aktuelle FÃ¼hrung bei den Neos tue sich schwer mit WidersprÃ¼chen. Das wÃ¤re weniger schlimm, wenn Meinl-Reisinger einen Hang zur strategischen GenialitÃ¤t hÃ¤tte. Unter diesem Verdacht stehe die aktuelle FÃ¼hrung aber auch nicht, sagte der vor wenigen Tagen geschasste Abgeordnete der Pinken.

Ã–VP, SPÃ– und Neos verharren in ihren Ideologien

Auch mit der Verlierer-Ampel ging Veit Dengler, der nun als freier Abgeordneter weiter im Parlament arbeiten will und es nicht als PrioritÃ¤t ansieht, eine neue Partei zu grÃ¼nden (â€ždas ist viel Arbeitâ€œ), hart ins Gericht. Ã–VP, SPÃ– und Neos wÃ¼rden keine Projekte schaffen, weil sie alle in ihren Ideologien verharrten. Die Dreierkoaltion sei ziemlich im Taumeln, stellte Engelberg fest. Die Neos auf dem Weg in die Todeszone, also unter fÃ¼nf Prozent, das das Aus im Parlament bedeuten wÃ¼rde. Ob die Warnsignale von den Parteien wahrgenommen werden wÃ¼rden, wollte Engelberg von Dengler wissen.

Vom WÃ¤hler abgestraft

Es gebe Ã¼berhaupt keine Visionen. Die Parteien hÃ¤tten die FÃ¤higkeit verloren, nahe am BÃ¼rger zu sein, antwortete Dengler. Und zu seiner Ex-Partei fiel ihm ein: Wenn man den Spagat nicht schaffe, einerseits koalitionstreu zu sein und andererseits umzusetzen, was man erreichen mÃ¶chte, werde man vom WÃ¤hler abgestraft.