In Ã–sterreich arbeiten rund 192.000 Menschen in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie â€“ bald droht dort der Kahlschlag.

Foto: Ford Motor Co / Wikimediacommons.org (CC BY 2.0)

Automobilindustrie

16. Juli 2026 / 09:21 Uhr

Studie: Europas Autoindustrie kÃ¶nnte 726.000 ArbeitsplÃ¤tze verlieren

Bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze in der Autoindustrie drohen laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts fÃ¼r Arbeitswirtschaft und Organisation bis 2040 verloren zu gehen.

Fast jeder zweite Arbeitsplatz betroffen

Bereits bis 2030 rechnen die Studienautoren, wie das Magazin Politico berichtet, mit einem RÃ¼ckgang von 375.000 ArbeitsplÃ¤tzen. Bis 2035 kÃ¶nnte die Zahl auf 660.000 steigen.

Im vergangenen Jahr arbeiteten in den untersuchten Bereichen der europÃ¤ischen WertschÃ¶pfungskette rund 1,6 Millionen Menschen; die WertschÃ¶pfung wurde auf etwa 250 Milliarden Euro beziffert.

AbhÃ¤ngigkeit von Drittstaaten

Die Forscher warnen vor einer zunehmenden AbhÃ¤ngigkeit Europas von Drittstaaten bei SchlÃ¼sseltechnologien. Als GegenmaÃŸnahme wird eine breitere technologiepolitische Strategie genannt. Ein alleiniger Fokus auf einzelne Antriebsformen kÃ¶nne industrielle WertschÃ¶pfung und BeschÃ¤ftigung in Europa zusÃ¤tzlich unter Druck setzen.

Ã–sterreichs Industrie ist eng verflochten

Von diesen Entwicklungen wird Ã–sterreich massiv betroffen werden. Denn rund 190.000 Menschen arbeiten in der Branche. Rund 900 Zulieferbetriebe gehÃ¶ren zum Sektor, die Exportquote liegt bei etwa 87 Prozent.

Damit hÃ¤ngt die heimische Industrie stark an der Nachfrage und an Produktionsentscheidungen internationaler Fahrzeughersteller.

Regierung bleibt auf Klimakurs

Erst vor zehn Tagen hatten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) bei Magna in Graz auf die Bedeutung der Branche hingewiesen. Hattmannsdorfer sprach sich fÃ¼r Technologieoffenheit aus, blieb aber bei der Klimastrategie: Neben der Elektrifizierung sollten aus seiner Sicht auch COâ‚‚-neutrale Kraftstoffe sowie Wasserstoff in geeigneten Einsatzbereichen berÃ¼cksichtigt werden.

Streit um Regeln fÃ¼r saubere Antriebe

Anfang Juni forderten sieben EU-Mitgliedstaaten, nÃ¤mlich DÃ¤nemark, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande, Luxemburg und Schweden, den â€žehrgeizigen Kursâ€œ zugunsten von Elektroautos beizubehalten. Hintergrund waren Forderungen aus der Bundesrepublik Deutschland zu weiteren Lockerungen beim Verbrenner-Aus.

Die Fraunhofer-Studie erhÃ¶ht den Druck, radikal neu zu denken und echte Technologieoffenheit zu gewÃ¤hren.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

16.

Juli

09:21 Uhr
16. Juli 2026

Studie: Europas Autoindustrie kÃ¶nnte 726.000 ArbeitsplÃ¤tze verlieren

16. Juli 2026

AfD deckt auf: Berliner Verfassungsschutz unterhÃ¤lt 413 Fake-Accounts gegen das eigene Volk

16. Juli 2026

Kein Geld fÃ¼r Wiens Altbauten: Fonds bleibt auch 2027 ausgesetzt

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
PrÃ¤sentation der FPÃ–-Medien-Sommeroffensive
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.