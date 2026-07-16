Studie: Europas Autoindustrie kÃ¶nnte 726.000 ArbeitsplÃ¤tze verlieren

Bis zu 726.000 ArbeitsplÃ¤tze in der Autoindustrie drohen laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts fÃ¼r Arbeitswirtschaft und Organisation bis 2040 verloren zu gehen.

Fast jeder zweite Arbeitsplatz betroffen

Bereits bis 2030 rechnen die Studienautoren, wie das Magazin Politico berichtet, mit einem RÃ¼ckgang von 375.000 ArbeitsplÃ¤tzen. Bis 2035 kÃ¶nnte die Zahl auf 660.000 steigen.

Im vergangenen Jahr arbeiteten in den untersuchten Bereichen der europÃ¤ischen WertschÃ¶pfungskette rund 1,6 Millionen Menschen; die WertschÃ¶pfung wurde auf etwa 250 Milliarden Euro beziffert.

AbhÃ¤ngigkeit von Drittstaaten

Die Forscher warnen vor einer zunehmenden AbhÃ¤ngigkeit Europas von Drittstaaten bei SchlÃ¼sseltechnologien. Als GegenmaÃŸnahme wird eine breitere technologiepolitische Strategie genannt. Ein alleiniger Fokus auf einzelne Antriebsformen kÃ¶nne industrielle WertschÃ¶pfung und BeschÃ¤ftigung in Europa zusÃ¤tzlich unter Druck setzen.

Ã–sterreichs Industrie ist eng verflochten

Von diesen Entwicklungen wird Ã–sterreich massiv betroffen werden. Denn rund 190.000 Menschen arbeiten in der Branche. Rund 900 Zulieferbetriebe gehÃ¶ren zum Sektor, die Exportquote liegt bei etwa 87 Prozent.

Damit hÃ¤ngt die heimische Industrie stark an der Nachfrage und an Produktionsentscheidungen internationaler Fahrzeughersteller.

Regierung bleibt auf Klimakurs

Erst vor zehn Tagen hatten Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) bei Magna in Graz auf die Bedeutung der Branche hingewiesen. Hattmannsdorfer sprach sich fÃ¼r Technologieoffenheit aus, blieb aber bei der Klimastrategie: Neben der Elektrifizierung sollten aus seiner Sicht auch COâ‚‚-neutrale Kraftstoffe sowie Wasserstoff in geeigneten Einsatzbereichen berÃ¼cksichtigt werden.

Streit um Regeln fÃ¼r saubere Antriebe

Anfang Juni forderten sieben EU-Mitgliedstaaten, nÃ¤mlich DÃ¤nemark, Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande, Luxemburg und Schweden, den â€žehrgeizigen Kursâ€œ zugunsten von Elektroautos beizubehalten. Hintergrund waren Forderungen aus der Bundesrepublik Deutschland zu weiteren Lockerungen beim Verbrenner-Aus.

Die Fraunhofer-Studie erhÃ¶ht den Druck, radikal neu zu denken und echte Technologieoffenheit zu gewÃ¤hren.