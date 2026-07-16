AfD deckt auf: Berliner Verfassungsschutz unterhÃ¤lt 413 Fake-Accounts gegen das eigene Volk

Kaum zu glauben, doch es ist amtlich. Der Berliner Verfassungsschutz unterhÃ¤lt 413 Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken. Rund 70 Mitarbeiter sind damit befasst. Die BehÃ¶rde, die eigentlich die freiheitlich demokratische Grundordnung verteidigen soll, betreibt ein ganzes Netz aus TarnidentitÃ¤ten.

AfD deckt VS-Skandal auf

Die EnthÃ¼llung stammt aus der Antwort der Senatsverwaltung fÃ¼r Inneres auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar. Die Anfrage wurde am 17. Juni 2026 gestellt, die Antwort folgte am 26. Juni 2026. Vallendar hatte nachgefragt, wie viele solcher Accounts die BehÃ¶rde betreibt und wofÃ¼r.

413 Tarnprofile â€“ der Verfassungsschutz im digitalen Untergrund

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Auf Instagram laufen 83 Accounts, auf Facebook 74, auf X 37, auf TikTok ebenfalls 37 und auf Telegram 25. Hinzu kommen Profile auf kleineren Plattformen wie Discord, Gettr oder VK. Insgesamt kommt die BehÃ¶rde auf 413 aktive TarnidentitÃ¤ten. Das ist fast doppelt so viel wie noch Ende 2024, als eine frÃ¼here Anfrage 236 Accounts ergab. Der Apparat wÃ¤chst â€“ und mit ihm die Zahl der falschen Gesichter im Netz.

Diese Profile dienen nicht der offenen Kommunikation. Sie sollen BÃ¼rger tÃ¤uschen. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes geben sich als normale Nutzer aus, um in Foren, Gruppen und Kommentarspalten mitzulesen und mitzuschreiben. Was als SchutzmaÃŸnahme verkauft wird, ist in Wahrheit eine systematische TÃ¤uschung der eigenen BevÃ¶lkerung.

Siebzig Mitarbeiter fÃ¼r die groÃŸe TÃ¤uschung

Rund 70 BeschÃ¤ftigte sind â€žunter anderemâ€œ mit dem Betrieb und der Pflege dieser Fake-Accounts befasst. Das geht direkt aus der Senatsantwort hervor. Siebzig Beamte, bezahlt vom Steuerzahler, deren Aufgabe darin besteht, falsche IdentitÃ¤ten aufzubauen, zu pflegen und zu nutzen. Sie posten, liken, kommentieren und sammeln Daten â€“ alles unter falschem Namen. Der BÃ¼rger, der sich in einer Facebook-Gruppe oder auf X zu Wort meldet, weiÃŸ nicht, ob hinter dem nÃ¤chsten Profil ein echter MitbÃ¼rger oder ein bezahlter Spitzel des Staates steckt.

Diese Praxis ist kein Einzelfall. Ã„hnliche Strukturen gibt es in anderen BundeslÃ¤ndern. Doch die Dimension in Berlin ist beachtlich. Und sie wÃ¤chst. Was frÃ¼her als RandphÃ¤nomen galt, ist lÃ¤ngst zum festen Bestandteil der nachrichtendienstlichen Arbeit geworden.

â€žAufklÃ¤rung verfassungsfeindlicher Bestrebungenâ€œ â€“ der offizielle Deckmantel

Die Senatsverwaltung begrÃ¼ndet den Einsatz mit diesen Worten:

Diese Accounts dienen der AufklÃ¤rung verfassungsfeindlicher Bestrebungen und sicherheitsgefÃ¤hrdender oder geheimdienstlicher TÃ¤tigkeiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes fÃ¼r eine fremde Macht.

Die Reihenfolge der PrioritÃ¤ten ist dabei aufschlussreich. An erster Stelle steht der â€žRechtsextremismus”, gefolgt von Islamismus und auslandsbezogenem Extremismus, erst dann Linksextremismus und Spionageabwehr