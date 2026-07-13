Strenge Migrationspolitik? Unter Sozialisten stieg muslimische Einwanderung um 124 Prozent

Ist DÃ¤nemark, was strikte Migrationspolitik betrifft, tatsÃ¤chlich ein Vorbild fÃ¼r rechte Politik in Europa? Was medial so verbreitet wird, bestreitet Malte Larsen, Abgeordneter der DÃ¤nischen Volkspartei (DVP), den unzensuriert zu einem GesprÃ¤ch im Europarat in StraÃŸburg, Frankreich, getroffen hat.Â

Die DVP hÃ¤lt 16 der 179 Sitze im dÃ¤nischen Parlament. Als Oppositionspartei kann sie sich aber immer grÃ¶ÃŸerer Beliebtheit erfreuen – wohl auch, weil DÃ¤nemark im Vergleich zu anderen westeuropÃ¤ischen LÃ¤ndern wie Schweden, Deutschland oder GroÃŸbritannien zwar eine restriktivere Migrationspolitik verfolgt, jedoch bis heute unter erheblicher Migration aus Afrika und dem Nahen Osten leidet.Â

Hohe KriminalitÃ¤tsraten, Islamisierung, Ghettos

Aktuell, erzÃ¤hlte Larsen, hÃ¤tten rund zehn Prozent der BevÃ¶lkerung einen nicht-westlichen Hintergrund, â€žund vielerorts erleben wir die typischen Folgen der Masseneinwanderung: hohe KriminalitÃ¤tsraten, Islamisierung, Ghettos und so weiterâ€œ. Er kÃ¶nne bestÃ¤tigen, dass DÃ¤nemark eine bessere Migrationspolitik als andere westeuropÃ¤ische LÃ¤nder habe. Die Politik sei jedoch bei Weitem nicht streng genug, â€žund wir werden weiterhin verdrÃ¤ngt – nur langsamerâ€œ.

Zahlen sprechen fÃ¼r sich

Die dÃ¤nischen Sozialdemokraten hÃ¤tten tatsÃ¤chlich einige restriktive MaÃŸnahmen ergriffen. Etwa gÃ¤be es eine Begrenzung der Anzahl der nach DÃ¤nemark kommenden FlÃ¼chtlinge und eine EinschrÃ¤nkung fÃ¼r die MÃ¶glichkeit der FamilienzusammenfÃ¼hrung. Die Einwanderung von tausenden Menschen wÃ¤re aber nicht gestoppt worden. Seit die sozialdemokratische MinisterprÃ¤sidentin Mette Frederiksen im Amt ist, wÃ¤re die muslimische Einwanderung um 124 Prozent gestiegen – â€ždiese Zahlen sprechen fÃ¼r sichâ€œ.

Bis 50.000 Euro pro Person fÃ¼r RÃ¼ckwanderung

In DÃ¤nemark wÃ¼rde eine betrÃ¤chtliche Summe fÃ¼r die RÃ¼ckwanderung angeboten. â€žIch glaube, es sind etwa 40.000 bis 50.000 Euro pro Person. Dies ist jedoch eindeutig keine effektive und faire MaÃŸnahme fÃ¼r die Art von RÃ¼ckwanderung, die zum Schutz unseres Landes notwendig istâ€œ.

Leben wird durch Masseneinwanderung beeintrÃ¤chtigt

Larsen beklagte, dass das Ã¶ffentliche Leben durch die Masseneinwanderung beeintrÃ¤chtigt wird. Insbesondere wÃ¼rden SchÃ¼ler zunehmend gewalttÃ¤tiger und Schulen instabiler. Im Gesundheits- und Altenpflegebereich sei es ein Problem, dass viele BeschÃ¤ftigte kein DÃ¤nisch sprechen, was viele DÃ¤nen unglÃ¼cklich mache.

Hochkriminelle werden hÃ¤ufig nicht abgeschoben

Auf die unzensuriert-Frage, â€žwenn wir in Ã–sterreich von Abschiebungen aus DÃ¤nemark hÃ¶ren, sind wir immer wieder Ã¼berrascht, dass dies mÃ¶glich ist. Gibt es keine Probleme mit dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof fÃ¼r Menschenrechte und der EU?â€œ, antwortete der Abgeordnete der DÃ¤nischen Volkspartei: Man stehe vor genau denselben Problemen hinsichtlich der EMRK (EuropÃ¤ische Menschenrechtskonvention) und der EU. Abschiebungen seien in DÃ¤nemark nur zulÃ¤ssig, solange sie nicht gegen die Urteile der EMRK oder EU-Regeln verstoÃŸen. â€žDaher sehen wir hÃ¤ufig, dass hochkriminelle Einwanderer â€“ MÃ¶rder und Vergewaltiger â€“ nicht abgeschoben werdenâ€œ.

DVP verfolgt umfassende Remigrations-Politik

Hat die DVP ein besseres Konzept? â€žJaâ€œ, sagte Malte Larsen wie aus der Pistole geschossen. Seine Partei verfolge eine umfassende Remigrations-Politik mit dem Ziel, die Zahl der nicht-westlichen (insbesondere islamischen) Einwanderer in DÃ¤nemark zu reduzieren. WÃ¶rtlich sagte er:

Wir setzen uns fÃ¼r eine Remigrations-Politik ein, die die Abschiebung aller kriminellen AuslÃ¤nder sicherstellt. Personen, die sich weigern, in DÃ¤nemark zu arbeiten und ihren eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, sollen unser Land ebenfalls verlassen. DarÃ¼ber hinaus mÃ¼ssen FlÃ¼chtlinge DÃ¤nemark verlassen, sobald sich ihr Herkunftsland nicht mehr im Kriegszustand befindet.

DarÃ¼ber hinaus wolle die DVP Islamisten und andere, die mit DÃ¤nemark kulturell nicht vereinbar sind, durch umfassende Anreize dazu bewegen, das Land zu verlassen. Beispielsweise durch das Verbot vieler ihrer Praktiken – zum Beispiel islamische Schulen oder laute Ã¶ffentliche Gebete.