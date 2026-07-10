â€žAlles Negative umhÃ¤ngenâ€œ: Rosenkranz-â€žBashingâ€œ erinnert an grÃ¼nes Strategiepapier

Wie stoppt man den Erfolgslauf von Herbert Kickl und der FPÃ–? Die GrÃ¼nen hatten dafÃ¼r schon 2009 ein â€žStrategiepapierâ€œ entwickelt. Methode: Einem politischen Gegner â€žalles Negative umzuhÃ¤ngenâ€œ. Das â€žBashingâ€œ gegen den freiheitlichen NationalratsprÃ¤sidenten Walter Rosenkranz erinnert daran.

Medien verlangen nach Geschichten

In dem wohl unabsichtlich in der Ã–ffentlichkeit aufgetauchten â€žGrÃ¼nen Strategiepapierâ€œ heiÃŸt es wortwÃ¶rtlich:

KlÃ¤rung Gegner: Wer ist â€“ ad personam â€“ der â€žGegnerâ€œ, dem wir alles â€žan negativemâ€œ umhÃ¤ngen wollen. Medien verlangen nach Geschichten und bereiten mithilfe Personen Themen auf.Â

Ob mit Medien das rosarote Blatt gemeint war? Jedenfalls startete Der Standard jetzt eine regelrechte Artikel-Serie, die vermutlich die Forderung der GrÃ¼nen, Rosenkranz als NationalratsprÃ¤sidenten abzuwÃ¤hlen, unterstÃ¼tzen soll. Immer der gleiche Vorwurf: Der blaue PrÃ¤sident wÃ¼rde parlamentarische Mitarbeiter verteidigen, die frÃ¼her einmal zu der IdentitÃ¤ren Bewegung gezÃ¤hlt hÃ¤tten.Â

GrÃ¼ne basteln sich eigene Moral

TatsÃ¤chlich hielt Rosenkranz in einem Kurier-Interview fest:

Ich verurteile keine Person fÃ¼r irgendetwas, das in der Vergangenheit gemacht worden ist.Â

Das wollen die GrÃ¼nen und Der Standard offenbar nicht akzeptieren. WÃ¤hrend fÃ¼r Rosenkranz das Strafrecht die Grenze der Toleranz ist, basteln sich seine Gegner ihre eigene Moral zurecht, die sie den WÃ¤hlern aufzwingen wollen. Â

Ã–llinger stritt Strategiepapier der GrÃ¼nen ab

Ganz nach den Methoden im â€žGrÃ¼nen Strategiepapierâ€œ? Zuerst abklÃ¤ren, wer der politische Gegner ist und diesem dann â€žalles Negative umhÃ¤ngenâ€œ.Â Wie berichtet, hat FPÃ–-Nationalratsabgeordneter Martin Graf im Oktober 2009 den damaligen grÃ¼nen Abgeordneten Karl Ã–llinger in einem U-Ausschuss mit diesem Dirty Campaining seiner Partei konfrontiert – und ihn damit in arge BedrÃ¤ngnis gebracht.Â

Der stritt erstens ab, das zu Beginn des Jahres aufgetauchte â€žGrÃ¼ne Strategiepapierâ€œ zu kennen und auch nicht die darin vorgesehene Methode, einen Gegner zu identifizieren und ihm â€žalles Negative umzuhÃ¤ngenâ€œ. Noch skuriller war die Argumentationslinie Ã–llingers, er habe nicht gewusst, dass sein Mailpartner Uwe Sailer Kriminalbeamter ist. Graf hielt ihm daraufhin einige Passagen aus dem Mailverkehr vor, die eindeutig diesen Schluss zulassen, worauf Ã–llinger keine Antwort mehr wusste.