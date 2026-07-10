Linke NGO macht Stimmung fÃ¼r Asyl-Migration â€“ und bekommt von der Regierung Millionen

Der Pro-Asyl-Verein â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ steht einmal mehr in den Schlagzeilen: Die Nichtregierungsorganisation (NGO) wird seit Jahren staatlich subventioniert â€“ und macht damit Stimmung gegen den Kurs jener Regierung, die sie groÃŸzÃ¼gig finanziert.

Millionen Steuergelder fÃ¼r Pro-Asyl-Verein

Aufgedeckt hat das eine FPÃ–-Anfrage. Nicht nur das Sport- und das Arbeitsministerium Ã¼berweisen der linken NGO regelmÃ¤ÃŸig Geld, auch das Ã–VP-gefÃ¼hrte Innenministerium beteiligt sich mit Zuwendungen.

Laut Anfragebeantwortung von SPÃ–-Sozialministerin Korinna Schumann erhielt die â€žasylkoordination Ã¶sterreichâ€œ zwischen 2021 und 2025 rund 5,12 Millionen Euro aus dem Arbeitsministerium. Die jÃ¤hrlichen FÃ¶rderungen lagen zunÃ¤chst zwischen rund einer und 1,5 Millionen Euro, sanken im Jahr 2025 jedoch auf 219.000 Euro.

Gegen Abschiebungen, aber fÃ¼r Subventionen

ZusÃ¤tzlich erhielt die NGO auch Gelder aus anderen Ressorts: Aus dem von SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler gefÃ¼hrten Ministerium wurden zwei Projekte im Rahmen eines PrÃ¤ventionsprogramms im Sport mit insgesamt rund 371.000 Euro gefÃ¶rdert. Vom Innenministerium unter Ã–VP-Minister Gerhard Karner flossen zwischen 2019 und 2024 zudem mehr als acht Millionen Euro.

Gleichzeitig tritt die NGO Ã¶ffentlich als Kritikerin der Migrationspolitik Karners auf, insbesondere beim â€“ zumindest lautstark angekÃ¼ndigten â€“ Stopp des Familiennachzugs sowie bei Abschiebungen. Im MÃ¤rz 2025 organisierte sie eine Protestkundgebung in Wien. Zudem brachte sie gemeinsam mit anderen Organisationen im April eine Beschwerde bei der EU-Kommission ein, um ein Vorgehen gegen Ã–sterreich zu erreichen.