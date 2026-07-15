Holzleitner verteidigt NGO-FÃ¶rderung: Mehr als 200.000 Euro fÃ¼r die â€žSchwarze Frauen Communityâ€œ

Eine parlamentarische Anfrage der FPÃ– zur finanziellen UnterstÃ¼tzung der â€žSchwarzen Frauen Communityâ€œ bringt Erstaunliches ans Licht. SPÃ–-Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner stellt sich dabei klar hinter die teuren FÃ¶rderungen.

Mehr als 203.000 Euro fÃ¼r Frauen-Verein

Im Zentrum der Anfrage: die Frage, weshalb der Verein Ã¶ffentliche Mittel erhÃ¤lt. Die FPÃ– erkundigte sich zudem nach der konkreten FÃ¶rdersumme, den Kontrollmechanismen sowie mÃ¶glichen Ãœberschneidungen mit anderen FÃ¶rderstrukturen.

Aus der Stellungnahme des Ministeriums geht hervor, dass seit dem Jahr 2020 insgesamt 203.734 Euro an den Verein geflossen sind. WÃ¤hrend die jÃ¤hrlichen BetrÃ¤ge anfangs zwischen 8.100 und 13.674 Euro lagen, erhÃ¶hte sich die FÃ¶rderung im Jahr 2024 deutlich auf 55.000 Euro. Dieser Betrag wurde auch fÃ¼r die Jahre 2025 und 2026 jeweils zugesagt. Laut Ministerium werden die Gelder fÃ¼r die â€žFrauenberatung und Empowerment Schwarzer Frauen und MÃ¤dchenâ€œ eingesetzt.

Fokus auf Frauen- und MÃ¤dchenberatung

Holzleitner sprach von der vermeintlich zentralen Rolle entsprechender Einrichtungen und bezeichnet Frauen- und MÃ¤dchenberatungsstellen als â€žHerzstÃ¼ckâ€œ der Ã¶sterreichischen Versorgungslandschaft. Die finanzielle UnterstÃ¼tzung basiere auf gesetzlichen Vorgaben sowie auf Verpflichtungen auf nationaler, europÃ¤ischer und internationaler Ebene. Ziel sei es angeblich, Chancengleichheit zu fÃ¶rdern und MaÃŸnahmen im Bereich GewaltprÃ¤vention und Opferschutz zu stÃ¤rken. FÃ¼r das Jahr 2024 nennt das SPÃ–-gefÃ¼hrte Ministerium Ã¼ber 120.000 betreute Frauen und MÃ¤dchen, wobei mehr als 98 Prozent der Beratungen erfolgreich abgeschlossen worden seien.

SPÃ–-Ministerin gibt sich unwissend

Gleichzeitig zeigt sich das Ministerium hinsichtlich einiger Fragen unwissend â€“ etwa zu einzelnen Verfahrensschritten bei AntrÃ¤gen oder zu zusÃ¤tzlich eingeworbenen Mitteln, weil diese nicht automatisiert abrufbar seien. Die ordnungsgemÃ¤ÃŸe Verwendung der FÃ¶rdergelder werde jedoch durch verpflichtende Berichte inhaltlicher und finanzieller Natur sowie durch entsprechende Kontrollmechanismen sichergestellt.