Blauer Frontalangriff auf den ORF: Freiheitliche â€žMedien-Sommeroffensiveâ€œ gestartet

Die FPÃ– geht gegen die Bestellung von Clemens Pig zum neuen ORF-Generaldirektor vor: Mit einer sogenannten Popularbeschwerde bei der KommAustria will sie sich Ã¼ber das aus ihrer Sicht fragwÃ¼rdige Prozedere beim Staatssender beschweren. Positive Nachrichten haben die Freiheitlichen hingegen zu ihrem Radiosender AUSTRIA FIRST.

ORF-Wahl zeigt Regierungs-Postenschacher

Die FPÃ– hat mit ihrer â€žMedien-Sommeroffensiveâ€œ heuer einiges vor. GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker sprach heute, Mittwoch, Klartext zur Wahl am KÃ¼niglberg und bezeichnete sie als Paradebeispiel fÃ¼r den parteipolitischen Postenschacher der Verlierer-Ampel.

FÃ¼r Hafenecker ist klar: Die Bestellung von Generaldirektor Pig war â€žvÃ¶llig rechtswidrigâ€œ. Er ortete â€žganz klare VerstÃ¶ÃŸe gegen die Ausschreibungskriterienâ€œ, denn darin stehe dezidiert, dass der neue ORF-Generaldirektor Berufserfahrung im Bereich Bewegtbild und Radio mitbringen mÃ¼sse. Pig erfÃ¼lle diese Grundvoraussetzung nicht, ist sich der blaue Mandatar sicher â€“ â€žwas bereits fÃ¼r sich ein glasklarer Ausschlussgrund istâ€œ. Die Ã–VP habe damit â€žihren Postenschacher nicht mehr im Hinterzimmer, sondern auf offener BÃ¼hne zelebriertâ€œ.

ORF-Wahl als â€žScheinverfahrenâ€œ

Hafenecker kritisierte zudem das Verfahren zur ORF-Spitzenbesetzung als â€žreines Scheinverfahrenâ€œ. Die auf zehn Werktage verkÃ¼rzte Bewerbungsfrist sei â€žreine Makulaturâ€œ, weil â€žohnehin schon vorher feststand, wer es werden sollâ€œ. Zudem verstoÃŸe das Vorgehen gegen den â€žEuropean Media Freedom Actâ€œ und sei â€žmit europÃ¤ischem Recht nicht vereinbarâ€œ.

Erfreuliche Bilanz fÃ¼r Patriotenradio AUSTRIA FIRST

Positiv hob er hingegen das Patriotenradio AUSTRIA FIRST hervor. Nach einem halben Jahr ziehe man eine erfolgreiche Bilanz mit 2,21 Millionen Einschaltungen, 600.000 unterschiedlichen HÃ¶rern und einer durchschnittlichen Verweildauer von 44 Minuten. â€žDer ORF gehÃ¶rt der Regierung, aber AUSTRIA FIRST gehÃ¶rt allen BÃ¼rgern.â€œ

Alternative zum Einheitsbrei der Mainstream-Medien

FPÃ–-Abgeordnete und AUSTRIA-FIRST-Moderatorin Marie-Christine Giuliani warf etablierten Medien vor, Informationen zu â€žverschweigen und wegzulassenâ€œ. â€žSie sind selbst dafÃ¼r verantwortlich, dass es uns gibtâ€œ, sagte sie. AUSTRIA FIRST biete â€žlange, ausfÃ¼hrliche und ungeschnittene GesprÃ¤cheâ€œ und sei â€žeine konservative Stimmeâ€œ, bei der â€žgesagt werden darf, was gedacht wirdâ€œ.

Programmchef Werner Reichel erklÃ¤rte, der Sender habe sein Angebot in den vergangenen Monaten deutlich ausgebaut und biete nun werktÃ¤gliche Themenschwerpunkte mit Formaten wie â€žMacht und Medienâ€œ oder â€žRecht und RealitÃ¤tâ€œ. Man liefere Inhalte, â€ždie im Einheitsbrei der Systemmedien keinen Platz mehr findenâ€œ.