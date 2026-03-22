â€žSodom und Gomorrhaâ€œ: Auch Doskozil fordert RÃ¼cktritt von ORF-Stiftungsratschef

â€žDer ORF-Sumpf gehÃ¶rt trockengelegtâ€œ â€“ so kommentierte ausgerechnet ein prominenter Sozialdemokrat die chaotischen ZustÃ¤nde im Staatssender: Der burgenlÃ¤ndische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil forderte den RÃ¼cktritt des von der SPÃ– entsandten Stiftungsratschefs Heinz Lederer.

Schwere Anschuldigungen gegen roten Stiftungsratsschef

Gegen Lederer wurden, wie berichtet, schwere VorwÃ¼rfe erhoben: So soll er profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer â€žKonsequenzen im ORFâ€œ angedroht haben. Auch mÃ¶gliche Beraterjobs fÃ¼r den Ã–sterreichischen Sportverband (Ã–SV), den Immobilienkonzern Rhomberg oder eine mÃ¶gliche Intervention bei der Produktionsfirma Interspot stehen im Raum.

Lederer nicht mehr tragbar

â€žWas wir bis jetzt mitbekommen haben, ist das nur die Spitze des Eisbergsâ€œ, sagte Doskozil gegenÃ¼ber der Gratiszeitung Heute. Die Ã–ffentlichkeit habe auch ein Recht darauf zu erfahren, welche Causen in der Vergangenheit mit GebÃ¼hrengeldern verglichen wurden. Personen, die â€žden Anschein erwecken, sich durch ihre Stiftungsrats-TÃ¤tigkeit finanzielle Vorteile verschafft zu habenâ€œ, seien als Stiftungsrat nicht tragbar: â€žDas ist compliance-technisch nicht tragbar. Diese Menschen mÃ¼ssen sofort zurÃ¼cktreten.â€œ Sein Fazit:

Ich bin der Meinung, dass der Vorsitzende des Stiftungsrates â€“ auch wenn er der SPÃ– zugeordnet wird â€“ nicht tragbar ist. In aller Klarheit: Es geht nicht, dass jemand bei einer Transaktion, bei der ORF-Immobilien betroffen sind, auf beiden Seiten sitzt.

Politik muss handeln

Er fordert: â€žHeinz Lederer muss zurÃ¼cktreten, genauso wie sein Stellvertreter und einige andere auch, die als politische Hypotheken den nÃ¶tigen Neustart erschweren.â€œ Wenn das jetzt akzeptiert werde, kÃ¶nne es zu keiner â€žReinigung im ORFâ€œ kommen. Dann legalisiere â€žman das Sodom und Gomorrhaâ€œ. Der Sumpf gehÃ¶re trockengelegt, denn kein Redakteur habe es verdient, mit solchen FÃ¼hrungspersÃ¶nlichkeiten im ORF durch das Berufsleben gehen zu mÃ¼ssen.

Die Politik mÃ¼sse die Stopptaste drÃ¼cken, befand der rote Landeschef des Burgendlands:

Wenn der Einfluss der Parteien jetzt nicht rigoros abgestellt wird, macht sie sich selbst schuldig. In Entscheidungen Ã¼ber die FÃ¼hrung muss der Verfassungsgerichtshof als oberster HÃ¼ter der Verfassung eingebunden werden.

Babler schweigt sich aus

BestÃ¤tigt durch Doskozils Worte fÃ¼hlte sich FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Christian Hafenecker, der schon vorher mit deutlichen Worten Lederers RÃ¼cktritt gefordert hatte: Lederer scheine nicht nur der â€žrote Mannâ€œ von SPÃ–-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler im ORF zu sein, sondern auch â€žsein Mann fÃ¼rs Kapital, wenn man sich diesen Grad der Verhaberungen mit MultimillionÃ¤ren anschautâ€œ.

Falls Babler auf die â€žStrategie des Aussitzens und Totschweigensâ€œ setze, sei dies ein Armutszeugnis fÃ¼r einen Medienminister, so Hafenecker:

Sein Festhalten an diesem skandalumwitterten roten Bonzen ist nicht nur ein Schlag ins Gesicht aller ORF-Zwangssteuerzahler, sondern zieht das bereits schwer desolate Image des Ã¶ffentlich-rechtlichen Rundfunks als Werkbank der Regierung noch tiefer hinunter!



