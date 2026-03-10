WeiÃŸmann-RÃ¼cktritt: Westenthaler kÃ¼ndigt weitere skandalÃ¶se ORF-EnthÃ¼llungen an

Der RÃ¼cktritt von ORF-Generaldirektor Roland WeiÃŸmann sorgt fÃ¼r einige Unruhe beim Staatssender: Stiftungsrat Peter Westenthaler kÃ¼ndigte inzwischen weitere brisante EnthÃ¼llungen an.

VorwÃ¼rfe der sexuellen BelÃ¤stigungen

Was bisher bekannt ist: WeiÃŸmann trat am gestrigen Montag zurÃ¼ck, nachdem gegen ihn VorwÃ¼rfe der sexuellen BelÃ¤stigung aus dem Jahr 2022 laut geworden waren. WeiÃŸmann, der die Anschuldigungen bestreitet, Ã¼bergab sein Amt interimistisch an die amtierende HÃ¶rfunkdirektorin Ingrid Thurnher. Die Wahl des neuen ORF-Chefs ist fÃ¼r den 11. August vorgesehen, der Generaldirektor wird das Amt dann im JÃ¤nner 2027 antreten.

Spitze des Skandaleisbergs wird aufbrechen

Jetzt drohen dem ORF allerdings noch einige weitere Unannehmlichkeiten: Der von den Freiheitlichen entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler sieht in dem Skandal nur die Spitze des Eisbergs. Auf Facebook schrieb er, das bisher Bekanntgewordene sei nur ein kleiner Teil der AffÃ¤re:

Was bisher zum ORF-Skandal rund um den erzwungenen RÃ¼cktritt des ORF-Generaldirektors bekannt wurde, ist nur die Spitze eines gewaltigen Skandaleisbergs, der in KÃ¼rze Ã¶ffentlich aufbrechen wird.

â€žDie offene Feldschlacht hat begonnenâ€œ

Er erhalte â€žstÃ¼ndlich weitere, skandalÃ¶se, ja geradezu haarstrÃ¤ubende Informationenâ€œ, die er am morgigen Mittwoch im ORF-Stiftungsrat auf den Tisch legen werde. Diese Informationen haben es in sich â€“ denn sie sollen sogar â€žnoch einige FÃ¼hrungspersonen in Form von RÃ¼cktritten und Gerichtsverfahren mit voller Wucht treffenâ€œ. Betroffen seien laut Westenthaler sowohl das Management des Staatssenders als auch der rote Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer. Sein Versprechen: