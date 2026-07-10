Ausschreitungen der tÃ¼rkischen Community wie hier in Wien-Favoriten tragen nicht gerade dazu bei, Ã–sterreich in die Top 5 der sichersten LÃ¤nder der Welt zu platzieren.

Foto: unzensuriert.at

Sicherheit

10. Juli 2026 / 11:18 Uhr

Sicherste Land der Welt liegt in Europa: Ã–sterreich oder Deutschland sind es nicht!

Ã–sterreich ist nicht das sicherste Land der Welt, geschweige denn Deutschland. Das hat jetzt der Globale Friedensindex vom Institut fÃ¼r Wirtschaft und Frieden zutage gebracht, Ã¼ber den die franzÃ¶sische Zeitung Le Figaro zuerst berichtete.Â 

Weltfrieden zwÃ¶lfte Mal in Folge gesunken

Der Bericht basiert auf 23 Indikatoren, die von KriminalitÃ¤sraten und internen Konflikten bis hin zu politischer StabilitÃ¤t und Militarisierung reichen. ErschÃ¼tternde Erkenntnis: Der Weltfrieden ist das zwÃ¶lfte Jahr in Folge gesunken. Die Autoren stellten fest: â€žEs gibt heute mehr aktive staatliche Konflikte als jemals zuvor seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wÃ¤hrend sich die Zahl der in externe Konflikte verwickelten LÃ¤nder seit 2008 fast verdoppelt hat.â€œ

Die franzÃ¶sische Zeitung Le Figaro verÃ¶ffentlichte diese Liste der sichersten Staaten der Welt.

Island bleibt globaler MaÃŸstab

Aber welche LÃ¤nder zÃ¤hlen nun zu den sichersten der Welt? Zum neunzehnten Mal in Folge belegt Island den Spitzenplatz im globalen Ranking. Das nordische Land liegt vor Neuseeland, der Schweiz und Slowenien, Irland komplettiert die Top FÃ¼nf. Diese LÃ¤nder zeichnen sich durch sehr niedrige KriminalitÃ¤tsraten, hohe politische StabilitÃ¤t und weitgehende Konfliktfreiheit aus.

Ã–sterreich auf Platz sechs

Ã–sterreich scheint in dieser Liste immerhin auf dem sechsten Platz auf. Massenzuwanderung und die damit verbundene hohe KriminalitÃ¤tsrate haben dem neutralen Land zugesetzt. Noch schlechtere Auswirkungen hatten diese Faktoren auf Deutschland, das nur auf dem 28. Platz rangiert. 

Frankreich zwischen Tansania und Gabun

Sorgen macht sich die Zeitung Le Figaro um Frankreich. Mit Platz 99 von 163 Nationen â€“ zwischen Tansania und Gabun â€“ liegt es trotz seiner Bedeutung als wichtiges internationales Reiseziel weit hinter seinen europÃ¤ischen Nachbarn zurÃ¼ck. Das Institut fÃ¼r Wirtschaft und Frieden hebt insbesondere eine Verschlechterung des innenpolitischen Klimas hervor und stellt fest, dass sich der Sicherheitssektor aufgrund eines Anstiegs der GewaltkriminalitÃ¤t und einer erhÃ¶hten KriminalitÃ¤tswahrnehmung um zwei Prozent verschlechtert hat.

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