18 Fehler in sieben SÃ¤tzen: Rechtschreib-Chaos in Schellhorn-Post sorgt fÃ¼r Spott

Ein Kommentar von Neos-StaatssekretÃ¤r Sepp Schellhorn hat eine Debatte ausgelÃ¶st, die eigentlich niemand wegen der Sache selbst begonnen hatte. Er reagierte auf Kritik von Vorarlbergs Ã–VP-Landeshauptmann Markus Wallner in den sozialen Medien und sorgte mit seinem Posting vor allem wegen zahlreicher sprachlicher Patzer fÃ¼r negative Aufmerksamkeit.

â€žSepp, wo bist du?â€œ

Wallner hatte Schellhorns Rolle bei den Verhandlungen zur Reformpartnerschaft Ã¶ffentlich infrage gestellt. Der Ã–VP-Mann hatte auf Instagram behauptet, er habe den Schellhorn bei den GesprÃ¤chen â€žnicht einmal gesehenâ€œ. Seine Botschaft verband er mit dem Appell, Reformen mÃ¼ssten endlich im Alltag der Menschen und in der Wirtschaft ankommen. Dazu setzte er nach: â€žSepp, wo bist du?â€œ

Schellhorn blamiert sich mit Antwort

Schellhorn meldete sich daraufhin in den Kommentaren zu Wort. Sein Beitrag fiel jedoch weniger durch politische Schlagkraft als durch seine sprachliche Form auf. Zahlreiche Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler machten den Text rasch zum GesprÃ¤chsthema:

Markus, du weisst, dass nicht stimmt was Du sagst ! Macht much traurig . Dieser Kampf Unwahrheiten . Xandi PrÃ¶ll und LH Mattle werden Dir bestÃ¤tigen, dass ich sehr intensiv hinein gearbeitet habe. Es kommt offensichtlich NUR mehr auf das Foto an und nicht auf den Inhalt . Schade, anstatt unsere gemeinsame Energie dafÃ¼r zu verwenden mehr als nur einen Minimalkompromiss mit den LÃ¤ndern zu erziehlen, mit einen WUMS fÃ¼r unsere BÃ¼rgerInnen zu arbeiten. Anpatzen und Partikularinteressen zum Schaden des Klimas, von Ã–sterreich scheint doch wichtiger zu sein . SAD

Besonders auffÃ¤llig waren Schreibweisen wie â€ždu weisstâ€œ und â€žerziehlenâ€œ. Hinzu kamen fehlende oder falsch gesetzte Satzzeichen, die den Eindruck eines hastig verfassten Kommentars verstÃ¤rkten. Dass der Beitrag mit dem Wort â€žSADâ€œ endete, verlieh der Sache zusÃ¤tzlich eine ironische Note.