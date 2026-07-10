Ein Volksanwalt fÃ¼r das Volk: “Der Fall Sophie geht mir unter die Haut”

Nach einem Jahr Amtszeit zog Volksanwalt Christoph Luisser Bilanz. Seit 1. Juli 2025 bearbeitete er 5.797 Beschwerden. Dabei ging ihm besonders der Fall rund um die kleine Sophie (13) aus dem Bezirk Wiener Neustadt unter die Haut.

Nach COVID-Infektion erkrankt

Die SchÃ¼lerin erkrankte nach einer COVID-Infektion schwer und ist seitdem bettlÃ¤gerig. Vier Jahre lang konnte Sophie wÃ¤hrend des Heimunterrichts (ein Lehrer kam zu ihr) die PrÃ¼fungen schreiben. Nunmehr hÃ¤tte sie trotz einer attestierten TransportunfÃ¤higkeit hierfÃ¼r plÃ¶tzlich in die Schule kommen mÃ¼ssen. Vom Gegenstand â€žDigitale Grundbildungâ€œ ist sie wegen der krankheitsbedingten Licht- und GerÃ¤uschempfindlichkeit hingegen befreit. Luisser sagte gegenÃ¼ber unzensuriert:

Einem schwerkranken Kind wird der einzige Halt im Leben genommen. Zwischenzeitlich konnten wir eine NotlÃ¶sung fÃ¼r Sophie erreichen. Die Ablegung sÃ¤mtlicher PrÃ¼fungen in digitaler Form ist fÃ¼r uns ein Etappensieg, jedoch keine zufriedenstellende LÃ¶sung. Ich werde an Sophies Seite weiterkÃ¤mpfen, bis der ursprÃ¼ngliche PrÃ¤senzheimunterricht wieder hergestellt wird.

1.019 Beschwerden stellten sich als berechtigt heraus

Der Fall “Sophie” ist nur einer von insgesamt 5.797 Beschwerden, die den Volksanwalt in einem Jahr erreicht haben. 1.019 davon stellten sich als berechtigt heraus. In vielen Bereichen konnte ein Umdenken bei den BehÃ¶rden erwirkt werden. â€žEs ist mir ein groÃŸes Anliegen, mit gespitzten Ohren hinzuhÃ¶ren, die Sorgen der BÃ¼rger ernst zu nehmen und den BehÃ¶rden genau auf die Finger zu schauen. Die hohe Zahl eingelangter Beschwerden bestÃ¤tigt, dass aus Sicht der BevÃ¶lkerung der Verwaltungsapparat nicht immer korrekt handeltâ€œ, sagte Luisser.