Trotz linken Gegenwinds fÃ¼hrte die AfD ihren Spaziergang im westdeutschen Wuppertal erfolgreich durch. Eine linke Gegendemo war hingegen alles andere als erfolgreich.

Foto: Pictograph / depositphotos.com

Nordrhein-Westfalen

1. Juli 2026 / 09:31 Uhr

AfD triumphiert in Wuppertal

Am liebsten hÃ¤tten die Altparteien den AfD-Spaziergang in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) verhindert (Unzensuriert berichtete). Doch die patriotische Partei konnte ihre Aktion wie geplant durchfÃ¼hren, was die MÃ¤chtigen natÃ¼rlich ziemlich Ã¤rgert.

AfD prangert Migrationsprobleme an

Zwar gab es eine linke Demo gegen den Spaziergang von Leon Bergen und Lena KotrÃ©, aber diese hielt die Patrioten nicht auf. Auf X erklÃ¤rte die brandenburgische Landtagsabgeordnete KotrÃ© zu dem Spaziergang unter der Ãœberschrift “Was ist aus Wuppertal geworden? AfD-Rundgang durch Oberbarmen” folgendes: “Gemeinsam mit Leon Bergen war ich in Wuppertal-Oberbarmen unterwegs und die ZustÃ¤nde vor Ort sprechen fÃ¼r sich: massive Migrationsprobleme, KriminalitÃ¤t und der sichtbare Niedergang eines ganzen Stadtteils. So darf es nicht weitergehen! Wuppertal und NRW brauchen den politischen Kurswechsel mit der AfD.”

Dagegen scheinen viele Wuppertaler nichts einzuwenden zu haben. Zur groÃŸspurig angekÃ¼ndigten und medial massiv beworbenen linken Gegendemo, zu der sich alle Altparteien, Kirchen, Gewerkschaften und NGOs zusammentaten, kamen gerade einmal knapp 300 Leute. Und das obwohl allein die SPD rund 1.300 Mitglieder in Wuppertal hat.

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