Anti-AfD-Demo gegen Spaziergang in Wuppertal

In Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) kommt die AfD auf rund 18 Prozent. Zwar ist sie damit noch hinter SPD und CDU, aber trotzdem deutlich stÃ¤rker als den Altparteien lieb ist. Zumal ebendiese Parteien die Probleme dieser 357.243 groÃŸen Stadt bisher nicht lÃ¶sen konnten oder lÃ¶sen wollten.

Altparteien gegen Lena KotrÃ©

Selbst der WDR rÃ¤umte in seinem Werbeartikel fÃ¼r eine Anti-AfD-Demo ein, dass der “Berliner Platz in Wuppertaler Oberbarmen” als “KriminalitÃ¤tsschwerpunkt” gilt. Offenbar darf die AfD dort vor Ort nicht einmal ungestÃ¶rt spazieren gehen, um sich ein Bild der Lage zu machen. Im Gegenteil: Die Altparteien und ein angeblich “breites BÃ¼ndnis”, bei dem es vermutlich so manche personelle Ãœberschneidung mit den Systemparteien geben dÃ¼rfte, sind richtig sauer, weil Lena KotrÃ© von der AfD-Brandenburg vorbeikommt.

Der Spaziergang, der laut KotrÃ© am heutigen Montag, dem 29. Juni 2026, ab 16:00 Uhr stattfinden soll, findet mit “Landtagskandidat und Ratsmitglied Leon Bergen Wuppertal-Oberbarmen ” statt. Das Ziel ist es, “Ã¼ber mÃ¶gliche LÃ¶sungen fÃ¼r die Probleme vor Ort” zu sprechen. Dass die AfD dort vorbeischaut, ist richtig und wichtig. SchlieÃŸlich haben im kriminalitÃ¤tsbelasteten Wahlkreis Wuppertaler Oberbarmen 26 Prozent der BÃ¼rger AfD gewÃ¤hlt.

Remigration wÃ¼rde das Problem lÃ¶sen

NatÃ¼rlich passt das den fÃ¼r die Probleme und MissstÃ¤nde verantwortlichen Altparteien nicht. Doch dabei entlarven sie sich herrlich selbst. So meinte der stellvertretende Wuppertaler SPD-Vorsitzende Sedat Ugurmann: “Die AfD hat Oberbarmen nicht ohne Grund ausgewÃ¤hlt”. Denn: “Es geht dabei nur um Hetze und das AusschlieÃŸen von Menschen bestimmter Herkunft.” SchlieÃŸlich ist KotrÃ© klar und deutlich fÃ¼r Remigration.

Remigration wÃ¼rde das Problem tatsÃ¤chlich lÃ¶sen, denn der WDR gab zu, dass in diesem “KriminalitÃ¤tsschwerpunkt” offenkundig “der Anteil der Menschen ohne deutschen Pass” sehr hoch ist. Da fragt man sich, was Sedat Ugurmann dagegen hat, kriminelle AuslÃ¤nder abzuschieben und warum er diese im Land behalten will?