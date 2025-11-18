Im Rathaus der Stadt Bad Salzuflen versuchen CDU, SPD, GrÃ¼ne, Linke und FDP alles, um die ungeliebte VizebÃ¼rgermeisterin der AfD wieder aus dem Amt zu entfernen.

Foto: ANKAWÃœ / wikimediscommond.org (gemeinfrei)

Nordrhein-Westfalen

18. November 2025 / 18:24 Uhr

Zum Schutz der “Demokratie”: AfD-VizebÃ¼rgermeisterin soll wieder abgewÃ¤hlt werden

Mit dem Erfolg der AfD in Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen, 54.000 Einwohner) kommen die Altparteien weiterhin nicht zurecht: Wie berichtet, wurde Sabine Reinknecht vor zwei Wochen mit 16 Stimmen zur VizebÃ¼rgermeisterin gewÃ¤hlt, obwohl die AfD im Stadtrat nur 13 Sitze hat. Die neue stellvertretende Stadtchefin will man bei den anderen Fraktionen jetzt mÃ¶glichst schnell wieder loswerden.

Gemeinsamer Antrag gegen Wahlergebnis

Die Einheitsfront aus CDU, SPD, GrÃ¼nen, Linken und FDP fordern nun, die demokratisch gewÃ¤hlte Reinknecht wieder aus dem Amt zu entfernen. Der Plan: sich mit einem Antrag auf Abwahl der unliebsamen AfD-Vertreterin zu entledigen. Alle Fraktionen auÃŸer der AfD haben einen solchen gemeinsamen Antrag eingebracht. Eine inhaltliche BegrÃ¼ndung fÃ¼r eine solche Abwahl braucht es nicht.


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“Ansehen der Stadt nachhaltig sichern”

Die Demokratie soll einmal mehr auf fragwÃ¼rdige Art gerettet werden; auf einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde verkÃ¼ndet:

Unser gemeinsames Ziel ist es, die demokratischen Institutionen zu unterstÃ¼tzen, stabile Rahmenbedingungen fÃ¼r die politische Arbeit zu schaffen und das Ansehen unserer Stadt nachhaltig zu sichern.

Vor allem der letzte Punkt grenzt an RufschÃ¤digung, unterstellt man hier doch offensichtlich der AfD bzw. Reinknecht, dem “Ansehen unserer Stadt” zu schaden. Auch scheint man Angst zu haben, dass sich ein Ã¼berraschender AfD-Erfolg wie jener vom 5. November wiederholen kÃ¶nnte: Man setze sich dafÃ¼r ein, dass es kÃ¼nftig nur noch zwei VizebÃ¼rgermeister gebe.


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