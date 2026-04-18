Medienminister Babler und die Deepfakes: KI-generiertes Video sorgt fÃ¼r Spott

SPÃ–-Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler ist nicht gerade fÃ¼r seine guten Englisch-Kenntnisse bekannt â€“ doch in einem neuen Video beherrscht er die Sprache plÃ¶tzlich flieÃŸend, perfekt synchronisiert und nahezu ohne Akzent. Die Vermutung, dass es sich um ein KI-generiertes Video handelt, liegt deshalb nahe.

Viraler Spott fÃ¼r den Medienminister

Aufmerksam darauf machte ein X-Nutzer: Babler nutze KI-Fakes, um flÃ¼ssig und verstÃ¤ndlich Englisch zu sprechen, so der Vorwurf.

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Im Kontrast dazu zeigt nÃ¤mlich ein reales Statement aus Kopenhagen im November 2025 stockendes Englisch mit Pausen, Wortsuchen und dem markanten â€žSÃ¤nk you very muchâ€œ am Ende. Besonders auffÃ¤llig ist dabei die perfekte Lippensynchronisation des neuen Clips, was Tausende Views und Spott-Kommentare auslÃ¶ste: Babler nutzt das Video, um progressive Botschaften wie â€žEine bessere Welt ist eine bewusste Entscheidungâ€œ zu vermitteln, nach Treffen wie jenem in Barcelona, zu dem Babler in dem Video einlÃ¤dt.

Die Analyse zeigt, dass es sich um KI-generierte Sprache handelt, also womÃ¶glich ein echtes und hinterher mit KÃ¼nstlicher Intelligenz bearbeitetes Video.

Screenshot HIVE AI

Ironie in der Medienpolitik

In Kopenhagen forderte Babler ausgerechnet EU-Regulierungen gegen Deepfakes und Tech-Algorithmen â€“ nun wird ihm vorgeworfen, dieselbe Technik fÃ¼r Image-Management einzusetzen. Babler hatte zuvor seine Englischkenntnisse als â€žSchlagzeilen-Macherâ€œ ohne teure Kurse thematisiert.