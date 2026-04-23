Sensationelle Umfrage: AfD steigt auf, wÃ¤hrend SPD fÃ¤llt

Die SPD ist bei immer mehr WÃ¤hlern unten durch. Das belegt auch eine aktuelle Umfrage aus Nordrhein-Westfalen (NRW), Ã¼ber die ntv und Welt berichteten. In ihrem einstigen Stammland, das sie Jahrzehnte mit absoluter Mehrheit regierte, kommt die Partei nur noch auf 14 Prozent.

AfD zweitstÃ¤rkste Kraft

Damit liegt sie in der dortigen Parteienlandschaft auf Platz vier und hat noch einmal 12,7 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl 2022, was den bisherigen Tiefstand bedeutete. GewÃ¤hlt wird in einem Jahr, am 25. April 2027. Auch die schwarz-grÃ¼nen Regierungsparteien bÃ¼ÃŸen an Zustimmung ein. Die CDU kommt demnach auf 32 Prozent â€“ ein Minus von 3,7 Punkten. Es wÃ¤re das zweitschlechteste Ergebnis fÃ¼r die Union seit 1947. Die GrÃ¼nen verlieren 1,2 Punkte auf 17 Prozent. Mit zusammen 49 Prozent wÃ¼rde es allerdings erneut zu einer gemeinsamen Regierung unter MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) reichen. FÃ¼r eine parlamentarische Mehrheit wÃ¤ren aktuell 45 Prozent nÃ¶tig.

GrÃ¶ÃŸter Gewinner ist der Umfrage zufolge die AfD. Sie wÃ¼rde von 5,4 auf 20 Prozent hochschieÃŸen. Das entspricht einer Vervierfachung des Ergebnisses von 2022. Die Partei wÃ¤re damit auch zweitstÃ¤rkste Kraft im Landtag. Die Linke kann auf den zweiten Einzug nach 2010 in den DÃ¼sseldorfer Landtag hoffen. Sie steht knapp Ã¼ber der Sperrklausel bei sechs Prozent. Der FDP droht dagegen der zweite Rauswurf aus dem Parlament seit 1980. Ansonsten gehÃ¶rt sie dem Landtag seit acht Jahrzehnten ununterbrochen an. Aktuell steht sie nur noch bei drei Prozent und wÃ¤re damit im Vergleich zu 2022 halbiert.