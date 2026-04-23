Babler und Stocker

Nach dem ZARA-Zank in der Koalition dÃ¼rften sich Andreas Babler (links) und Christian Stocker nicht nur freundliche Worte zu sagen haben.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA

NGO

23. April 2026 / 09:34 Uhr

Babler stellt ressortfremdes Geld parat und feiert sich als Retter von â€žZaraâ€œ

Die Anti-Rassismus-Beratungsstelle Zara wurde zum Zankapfel innerhalb der Verlierer-Ampel. FÃ¶rderung ja oder nein ist der Streitpunkt. Die Ã–VP wollte das Geld einstampfen, die SPÃ– handelte ofenbar parteipolitisch motiviert, stellt aus fremden Ressorts Geld zur VerfÃ¼gung und lÃ¤sst sich als Retter der NGO feiern.

Geld aus letzten Sofaritzen zusammengekratzt

Je 150.000 Euro sollen nun, nachdem Familienministerin Claudia Bauer (Ã–VP) den Geldhahn zudrehte, aus den Ressorts von Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Vizekanzler Andreas Babler (beide SPÃ–) flieÃŸen. Also insgesamt 300.000 Euro fÃ¼r 2026. Woher man plÃ¶tzlich das Geld dafÃ¼r genommen hat? Laut Holzleitner waren es Rest-Euro, die man aus den letzten Sofaritzen zusammengekratzt habe.Â 

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Rechtliche wie politische Fragen

FÃ¼r FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Heimatschutzsprecher Michael Schnedlitz wirft diese Aktion schwerwiegende rechtliche wie politische Fragen auf:

Auf welcher Rechtsgrundlage sollen hier ressortfremd 300.000 Euro fÃ¼r ZARA flieÃŸen? Bablers Ressort ist Kunst, Kultur, Ã¶ffentlicher Dienst und Sport â€“ nicht Anti-Rassismus-Beratung. Es ist offensichtlich, dass hier keine eindeutige sachliche ZustÃ¤ndigkeit gegeben ist, sondern vielmehr ein knallhartes parteipolitisches Interesse von Babler und seiner SPÃ–. Wenn dahingehend nun Hunderttausende Euro flieÃŸen sollen, muss man sich das auch rechtlich sehr genau anschauen.

NGO-Sumpf endlich trockenlegen

Schnedlitz wundert sich, dass fÃ¼r linke NGOs in Windeseile 300.000 Euro Steuergeld â€žzusammengekratztâ€œ wÃ¼rden, wÃ¤hrend fÃ¼r Breitensport in Bablers Sportministerium der GÃ¼rtel eng sitze und bei den Pensionisten sogar gekÃ¼rzt wÃ¼rde. So etwas dÃ¼rfe es nicht geben, genau deshalb mÃ¼sse der NGO-Sumpf endlich trockengelegt werden. Die FPÃ– hat aus diesem Grund unter dem Begriff â€žNGO-Kontrolleâ€œ eine Seite eingerichtet, auf der man Einblick in die abenteuerlichsten FÃ¶rderungen von NGOs nehmen kann.Â 

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