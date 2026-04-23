Aufgeflogen: Wie der â€žKampf gegen rechtsâ€œ sich seine Feinde selbst baut

Das Justizministerium hat Anklage gegen eine Organisation erhoben, die wie kaum eine andere fÃ¼r den â€žKampf gegen rechtsâ€œ in den USA steht: das Southern Poverty Law Center (SPLC).

Problem: Kein Feindbild

Der Vorwurf wiegt schwer und kratzt am Fundament der ganzen Anti-Rechts-Industrie: Die linke Nichtregierungsorganisation (NGO) soll Ã¼ber Jahre hinweg MillionenbetrÃ¤ge an extremistische Kreise gezahlt haben, darunter FunktionÃ¤re des Ku-Klux-Klans und anderer rassistischer Gruppen.

Geld, das nach auÃŸen hin fÃ¼r den Kampf gegen Rechtsextremismus gesammelt wurde, soll im Ergebnis genau jene Strukturen erst erzeugt oder gestÃ¤rkt haben, vor denen dieselbe NGO dann gewarnt hat.

Anklage wegen Betrugs

Laut Anklage der Bundesstaatsanwaltschaft in Montgomery, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Alabama, richtete das SPLC Schein-Konten und Tarnfirmen ein, um Zahlungen an sogenannte â€žVertrauensleuteâ€œ in fÃ¼r sie â€žbÃ¶seâ€œ Organisationen zu schleusen.

Insgesamt ist von rund drei Millionen Dollar die Rede, die zwischen 2014 und 2023 geflossen sein sollen. Die Anklagepunkte reichen von Betrug bis hin zu GeldwÃ¤sche-VerschwÃ¶rung. Ermittler sprechen davon, dass das SPLC â€žnicht Extremismus zerschlagen, sondern ihn finanziertâ€œ habe.

Logischer Schluss: Falsche Alarmismus

Der amtierende Justizminister Todd Blanche wirft der Organisation ausdrÃ¼cklich vor, â€žRassismus zu produzieren, um die eigene Existenz zu rechtfertigenâ€œ. Die Logik dahinter ist simpel: Wer davon lebt, vor einer stÃ¤ndigen, wachsenden Bedrohung durch â€žRechtsextremismusâ€œ zu warnen, hat ein strukturelles Interesse daran, diese Bedrohung niemals kleiner werden zu lassen â€“ im Zweifel eher grÃ¶ÃŸer.

Wird die Gefahr zu klein, wird auch der Mittelzufluss kleiner. Also sorgt man dafÃ¼r, dass es immer genÃ¼gend â€žExtremismusâ€œ gibt, den man Ã¶ffentlich anprangern kann.

Moralischer Leuchtturm umgefallen

Die Verteidigungslinie des SPLC zeigt genau das Ã¼bliche Muster. Man verweist auf die eigene 55-jÃ¤hrige Geschichte, inszeniert sich als moralischer Leuchtturm und spricht von â€žlebensrettenderâ€œ InformantentÃ¤tigkeit, die sie eben bezahlen musste. Immerhin wÃ¤re das ein gefÃ¤hrliches GeschÃ¤ft.

Aber vor allem ein extrem lukratives fÃ¼r die linken Gutmenschen.