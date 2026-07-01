Christian Hafenecker

Neben FPÃ–-EU-Mandatar Gerald Hauser und Parteichef Herbert Kickl wird auch GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker (Bild) in dem Papier der linken NGO besonders intensiv analysiert.

Foto: Andreas Ruttinger

NGO

1. Juli 2026 / 10:17 Uhr

â€žAngriff auf die Meinungsfreiheit!â€œ: â€žSOS Mitmenschâ€œ stÃ¶rt sich an Medienkontakten von FPÃ–-Politikern

Die linke Nichtregierungsorganisation (NRO/NGO) â€žSOS Mitmenschâ€œ will mehr als 90 â€žrechtsextreme FPÃ–-Verflechtungenâ€œ analysiert haben â€“ und das â€žallein im ersten Halbjahr 2026â€œ. Besonders â€žhervorstechend sei die fortschreitende und brandgefÃ¤hrliche VerbrÃ¼derung von Teilen der FPÃ– mit den unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehenden rechtsextremen â€šIdentitÃ¤renâ€˜â€œ, so die Asyl-Organisation.

Skandal, dass FPÃ–-Politiker Kontakte zu Medien haben?

Dabei stÃ¶rt man sich auch an vermeintlichen oder tatsÃ¤chlichen Kontakten von FPÃ–-Politikern zu Medien und schwadroniert von â€žgemeinsamen Auftritten und Vernetzungstreffenâ€œ mit angeblichen â€žRechtsextremistenâ€œ, der â€žfinanziellen FÃ¶rderung rechtsextremer und antisemitischer MedienkanÃ¤leâ€œ sowie von â€žAuftrÃ¤gen und BeschÃ¤ftigungsverhÃ¤ltnissen fÃ¼r Personen aus der radikal rechtsextremen Szeneâ€œ.

Angriff auf alle FPÃ–-WÃ¤hler

Wenig VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Tiraden hat unterdessen FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r und Mediensprecher Christian Hafenecker: GegenÃ¼ber Austria First sprach er von einem â€žAngriff auf die Meinungsfreiheitâ€œ und sah eine gezielte Kampagne gegen die stimmenstÃ¤rkste Kraft im Land. Doch nicht nur gegen einzelne freiheitliche Politiker richte sich diese, so Hafenecker: Wenn Interviews und Medienkontakte zum Skandal erklÃ¤rt und kritische Stimmen mundtot gemacht wÃ¼rden, richte sich dies auch gegen die 1,4 Millionen FPÃ–-WÃ¤hler im Land.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

1.

Juli

10:17 Uhr
1. Juli 2026

â€žAngriff auf die Meinungsfreiheit!â€œ: â€žSOS Mitmenschâ€œ stÃ¶rt sich an Medienkontakten von FPÃ–-Politikern

1. Juli 2026

Rechnungshof wÃ¼nscht effizientere PrÃ¼fungen: Angebliche Kontrollpartei Neos dagegen

1. Juli 2026

Oppositions-Politiker: â€žViele Menschen scheuen sich, ihre politischen Ansichten zu Ã¤uÃŸernâ€œ

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
â€žUnfÃ¤higkeitssteuerâ€œ: So greift EU & Regierung nach deinem Geld!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.