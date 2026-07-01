Unzensuriert traf Alex Goncharenco. Er lebt in Odessa und gehÃ¶rt der grÃ¶ÃŸten Oppositionspartei in der Ukraine, der Partei EuropÃ¤ischer SolidaritÃ¤t, die vom fÃ¼nften PrÃ¤sidenten der Ukraine, Petro Poroschenko gefÃ¼hrt wird, an. Goncharenco erzÃ¤hlte uns, wie das tÃ¤gliche Leben im Kriegsgebiet aussieht und wie Wolodymyr Selenskyj beim Volk ankommt.

Luftschutzsirenen gehÃ¶ren zum Alltag

Unzensuriert: Wie sieht der Alltag in Ihrer Heimatstadt Odessa aus?

Goncharenco: Odessa lebt derzeit unter der stÃ¤ndigen Bedrohung durch russische Angriffe, insbesondere auf die Hafeninfrastruktur. Die Ukraine trÃ¤gt Ã¼ber die HÃ¤fen von Odessa zur ErnÃ¤hrung von Millionen Menschen weltweit bei, und Russland greift diese Anlagen gezielt an, um die globale ErnÃ¤hrungssicherheit zu untergraben und die internationalen MÃ¤rkte zu destabilisieren.

Die Stadt wird regelmÃ¤ÃŸig mit Drohnen und Raketen angegriffen. Luftschutzsirenen gehÃ¶ren zum Alltag, und viele Menschen wissen genau, wo sich der nÃ¤chste Schutzraum befindet. Trotz alledem lebt Odessa weiter. Die Menschen gehen zur Arbeit, Kinder besuchen, soweit mÃ¶glich, die Schule, CafÃ©s und GeschÃ¤fte bleiben geÃ¶ffnet, und das kulturelle Leben geht weiter. Die Ukrainer haben gelernt, sich anzupassen, ohne dies als NormalitÃ¤t zu akzeptieren. NatÃ¼rlich lÃ¤sst sich das heutige Leben nicht mit dem vor der umfassenden Invasion vergleichen. Es gibt weniger Touristen, weniger GeschÃ¤ftsmÃ¶glichkeiten und viel mehr Unsicherheit. Dennoch bleibt Odessa lebendig und widerstandsfÃ¤hig.

“Putin kann nur davon trÃ¤umen, Odessa einzunehmen”

KÃ¼rzlich veranstalteten wir in Odessa das Schwarzmeer-Sicherheitsforum, das grÃ¶ÃŸte Sicherheitsforum der Schwarzmeerregion, dessen Vorsitz ich innehabe. Wir haben es bewusst in Odessa abgehalten, um die internationale Aufmerksamkeit auf die Stadt zu lenken und zu zeigen, dass die Sicherheit der gesamten Schwarzmeerregion maÃŸgeblich von der Sicherheit Odessas abhÃ¤ngt. Wir begrÃ¼ÃŸten hochrangige Politiker, Kongressabgeordnete, Senatoren, Minister, Diplomaten, MilitÃ¤rexperten und Akademiker, um die zentralen Sicherheitsherausforderungen unserer Region zu erÃ¶rtern. Putin spricht oft Ã¼ber Odessa und wiederholt, er wolle die Stadt einnehmen. Doch er missversteht die Stadt und ihre BevÃ¶lkerung grundlegend. Odessa war schon immer eine freie und unabhÃ¤ngige Stadt mit einer starken IdentitÃ¤t. Die Menschen in Odessa besitzen unglaubliche WiderstandsfÃ¤higkeit, Entschlossenheit und Mut. Putin kann nur davon trÃ¤umen, Odessa einzunehmen und die Stadt weiterhin mit Raketen zu beschieÃŸen, denn sie wird ihm niemals gehÃ¶ren.

Unzensuriert: Wie beliebt ist Selenskyj in der BevÃ¶lkerung?

Goncharenco: Diese Frage lÃ¤sst sich nur schwer mit absoluter Sicherheit beantworten. Meinungsumfragen in Kriegszeiten haben offensichtliche EinschrÃ¤nkungen. Viele Ukrainer scheuen sich, ihre politischen Ansichten offen zu Ã¤uÃŸern. Manche fÃ¼rchten die Konsequenzen, andere wollen schlichtweg nicht Ã¼ber Politik diskutieren, solange das Land um sein Ãœberleben kÃ¤mpft. Man sollte auch bedenken, dass Hunderttausende Ukrainer derzeit in den StreitkrÃ¤ften dienen. Sie verteidigen das Land und kÃ¶nnen oft nicht an Meinungsumfragen teilnehmen, was das Gesamtbild natÃ¼rlich beeinflusst. Es gibt sicherlich viele Ukrainer, die PrÃ¤sident Selenskyj und seine Politik weiterhin unterstÃ¼tzen. Gleichzeitig gibt es aber auch viele, die einige seiner Entscheidungen kritisieren und der Meinung sind, die Regierung solle in bestimmten Fragen einen anderen Weg einschlagen. Wie in jeder demokratischen Gesellschaft gibt es auch in der Ukraine eine Vielfalt politischer Meinungen, selbst in Kriegszeiten.

Unzensuriert: Sie sind der Fraktion â€žEuropÃ¤ische Konservative, Patrioten & VerbÃ¼ndeteâ€œ (ECPA) im Europarat beigetreten, der auch die FPÃ– und die AfD angehÃ¶rt. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?Â

Goncharenco: Ich bin den EuropÃ¤ischen Konservativen beigetreten, weil ich viele ihrer Werte und politischen Positionen teile. Ich betrachte mich selbst als konservativ, daher war es eine naheliegende Entscheidung.

Unzensuriert: Was mÃ¶chten Sie durch Ihr Engagement im Europarat fÃ¼r die Ukraine erreichen?

Goncharenco: Meine PrioritÃ¤t ist es, sicherzustellen, dass die Stimme der Ukraine im Europarat weiterhin GehÃ¶r findet und dass die fÃ¼r die Ukrainerinnen und Ukrainer wichtigsten Themen auf der internationalen Agenda bleiben. Ich hatte die Ehre, wÃ¤hrend einer der schwierigsten Phasen der modernen Geschichte der Ukraine â€“ dem umfassenden Einmarsch Russlands â€“ den Vorsitz des Migrationsausschusses zu fÃ¼hren. In dieser Zeit verabschiedeten wir eine wichtige Resolution zu ukrainischen FlÃ¼chtlingen, die dazu beitrug, den Schutz ihrer Rechte im Rahmen des Europarats zu stÃ¤rken und die Mitgliedstaaten dazu ermutigte, diejenigen, die zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen wurden, weiterhin zu unterstÃ¼tzen. Ich setze mich zudem konsequent fÃ¼r die Aufrechterhaltung und VerschÃ¤rfung der Sanktionen gegen Russland ein. Sanktionen bleiben eines der wichtigsten friedlichen Instrumente, um Russlands FÃ¤higkeit zur Finanzierung seiner Aggression einzuschrÃ¤nken. Russische Oligarchen und mit Putin verbundene Unternehmen unternehmen erhebliche Anstrengungen, um die Aufhebung der Sanktionen zu erreichen, wÃ¤hrend Putin gleichzeitig behauptet, Sanktionen seien wirkungslos. Diese beiden Darstellungen widersprechen sich eindeutig. Deshalb halte ich es fÃ¼r unerlÃ¤sslich, die Sanktionen weiterhin ganz oben auf der Tagesordnung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) zu halten, die europÃ¤ische Einheit zu wahren und den Druck auf Russland weiter zu erhÃ¶hen, bis die Ukraine einen gerechten und dauerhaften Frieden erreicht hat.