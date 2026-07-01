Rechnungshof wÃ¼nscht effizientere PrÃ¼fungen: Angebliche Kontrollpartei Neos dagegen

Die Debatte gestern, Dienstag, im Nationalrat um die Kontrolle Ã¶ffentlicher Institutionen war ein Offenbarungseid fÃ¼r die Neos.

Rechnungshof will modernere Kontrolle

Im Rechnungshofausschuss ging es um die Einkommenserhebung der Ã¶ffentlichen Wirtschaft des Bundes, die der Rechnungshof alle zwei Jahre durchfÃ¼hrt â€“ sehr aufwendig, sehr langsam und stark von SelbstauskÃ¼nften abhÃ¤ngig.

Antrag greift Rechnungshof-WÃ¼nsche auf

Die FPÃ– wollte mit einem EntschlieÃŸungsantrag eine Reform der Einkommenserhebung vorantreiben. Ziel sei es, die PrÃ¼fbarkeit Ã¶ffentlicher Unternehmen zu verbessern, den Verwaltungsaufwand zu senken und die Datengrundlagen zu digitalisieren.

FPÃ–-Abgeordneter Paul Hammerl warb im Ausschuss fÃ¼r den Antrag, â€žes gehe darum, effizienter zu arbeitenâ€œ. Er reichte den Regierungsparteien die Hand und argumentierte, der Antrag greife lediglich auf, was der Rechnungshof selbst seit Jahren fordere: eine modernere, effizientere und transparentere PrÃ¼fung Ã¶ffentlicher Unternehmen.

Antrag vertagt

Doch die Regierungsparteien â€“ einschlieÃŸlich der sich als Kontrollpartei generierenden Neos â€“ lieÃŸen den Antrag in der Schublade verschwinden. Das lieÃŸ Hammerl fassungslos zurÃ¼ck:

Die heutige Vertagung unseres EntschlieÃŸungsantrages zur Reform der Einkommenserhebung fÃ¼r Ã¶ffentliche Institutionen durch den Rechnungshof ist mehr als befremdlich.

Auch die GrÃ¼nen waren enttÃ¤uscht, immerhin hatten sie den FPÃ–-EntschlieÃŸungsantrag inhaltlich unterstÃ¼tzt.

Lackmustest: durchgefallen

Besonders scharf griff Hammerl die Neos an. Aus seiner Sicht hÃ¤tten sie als selbsternannte Kontrollpartei den Antrag unterstÃ¼tzen mÃ¼ssen:

Dass ausgerechnet der Vorsitzende des Rechnungshofausschusses diesen Antrag aus RÃ¼cksicht auf die Koalition auf Eis legt, zeigt die ganze Doppelmoral. Besonders befremdlich ist das, weil dieser Abgeordnete auch GeneralsekretÃ¤r jener Neos ist, die sich stÃ¤ndig als groÃŸe Kontrollpartei inszenieren.

Douglas Hoyos-Trauttmansdorff von den Neos gestand zwar ein, dass das Thema anzugehen sei. Er verwies aber lediglich darauf, dieses Thema Ã¼berparteilich zu behandeln. Daher trat er fÃ¼r eine zeitnahe gemeinsame EntschlieÃŸung zur Einkommenserhebung ein.

Statt Kontrolle nur Machtabsicherung

Die Vertagung sei aus FPÃ–-Sicht daher kein technischer Vorgang, sondern ein politisches Signal:

Wenn der Rechnungshof selbst mehr Effizienz und Transparenz bei der Kontrolle Ã¶ffentlicher Unternehmen verlangt, dann mÃ¼sste eine Kontrollpartei diesen Antrag unterstÃ¼tzen. Stattdessen wird vertagt. Das ist keine Kontrolle, das ist Regierungsabsicherung.

Hammerl kÃ¼ndigte an, dass die FPÃ– an dem Thema festhalten werde.