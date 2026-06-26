Trotz leerer Kassen: Rot-pinkes Wien schenkt der Ukraine 14 Feuerwehrautos

14 Einsatzfahrzeuge will die rot-pinke Wiener Stadtregierung an die Ukraine zu Ã¼bergeben. Das groÃŸzÃ¼gige Geschenk der finanziell alles andere als gut aufgestellten Hauptstadt sorgt fÃ¼r einige Kritik.

Trotz klammer Kassen Geschenke fÃ¼r Kriegsland

FPÃ–-Klubobmann und EU-Sprecher Maximilian Krauss sprach von einer falschen PrioritÃ¤tensetzung angesichts der angespannten finanziellen Lage der Stadt und fordert einen Kurswechsel. Er betonte dabei die Situation im Gesundheitswesen: Gerade jetzt wÃ¤re es die Aufgabe der Stadt, die eigene Gesundheits- und Rettungsinfrastruktur zu stÃ¤rken, anstatt wertvolle Einsatzfahrzeuge zu verschenken.

Stadt soll sich auf eigene Aufgaben konzentrieren

Krauss erinnerte daran, dass Patienten teilweise monatelang auf Termine warten mÃ¼ssten und auch im Rettungswesen steigende finanzielle Belastungen bestÃ¼nden. Auch kritisierte er die auÃŸenpolitische Dimension der Entscheidung und argumentierte, die Stadt solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und keine internationale AuÃŸenpolitik betreiben. AuÃŸerdem sieht er das Vorgehen im Kontext der NeutralitÃ¤t kritisch.

Die Freiheitlichen fordern deshalb einen Kurswechsel zugunsten der Wiener BevÃ¶lkerung und verweisen auf die hohe Verschuldung sowie steigende GebÃ¼hrenbelastungen.