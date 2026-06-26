Im Wiener Rathaus kÃ¼mmert man sich um Geschenke fÃ¼r die Ukraine â€“ dabei hat die Stadtregierung eigentlich wichtigere Aufgaben.

Foto: Aciarium / wikimediacommons.org (PD)

Wien

26. Juni 2026 / 14:25 Uhr

Trotz leerer Kassen: Rot-pinkes Wien schenkt der Ukraine 14 Feuerwehrautos

14 Einsatzfahrzeuge will die rot-pinke Wiener Stadtregierung an die Ukraine zu Ã¼bergeben. Das groÃŸzÃ¼gige Geschenk der finanziell alles andere als gut aufgestellten Hauptstadt sorgt fÃ¼r einige Kritik.

Trotz klammer Kassen Geschenke fÃ¼r Kriegsland

FPÃ–-Klubobmann und EU-Sprecher Maximilian Krauss sprach von einer falschen PrioritÃ¤tensetzung angesichts der angespannten finanziellen Lage der Stadt und fordert einen Kurswechsel. Er betonte dabei die Situation im Gesundheitswesen: Gerade jetzt wÃ¤re es die Aufgabe der Stadt, die eigene Gesundheits- und Rettungsinfrastruktur zu stÃ¤rken, anstatt wertvolle Einsatzfahrzeuge zu verschenken.


Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Stadt soll sich auf eigene Aufgaben konzentrieren

Krauss erinnerte daran, dass Patienten teilweise monatelang auf Termine warten mÃ¼ssten und auch im Rettungswesen steigende finanzielle Belastungen bestÃ¼nden. Auch kritisierte er die auÃŸenpolitische Dimension der Entscheidung und argumentierte, die Stadt solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und keine internationale AuÃŸenpolitik betreiben. AuÃŸerdem sieht er das Vorgehen im Kontext der NeutralitÃ¤t kritisch.

Die Freiheitlichen fordern deshalb einen Kurswechsel zugunsten der Wiener BevÃ¶lkerung und verweisen auf die hohe Verschuldung sowie steigende GebÃ¼hrenbelastungen.

Das kÃ¶nnte Sie auch interessieren:

UnterstÃ¼tzen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Ãœberweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Austria First Politische Anzeige

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.
Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung

Politik aktuell

26.

Juni

14:25 Uhr
26. Juni 2026

Trotz leerer Kassen: Rot-pinkes Wien schenkt der Ukraine 14 Feuerwehrautos

26. Juni 2026

Linke rasten aus, als belgischer und dÃ¤nischer Politiker Ã¼ber Massenmigration sprechen

26. Juni 2026

Regierung befÃ¼rchtet Islamisierung: DÃ¤nemark will Muezzin-Ruf verbieten lassen

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram
Unzensuriert Video-Empfehlung:
NÃ¤chster Ã–VP-Asyl-Irrsinn: Karner will Syrern die Heimreise auf Kosten der Ã–sterreicher vergolden!
Klicken um das Video zu laden
Erst nach dem Klick wird eine Verbindung zu YouTube hergestellt.