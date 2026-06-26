Im ostdeutschen Mecklenburg-Vorpommern gewinnt die AfD den erfahrenen, ehemaligen CDU-Politiker Thomas Diener dazu. Dieser hat die Nase voll von der Brandmauer und wechselt ins blaue Lager.

Foto: CDU-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern / wikimediacommons.org (CC BY-SA 4.0)

Mecklenburg-Vorpommern

26. Juni 2026 / 08:57 Uhr

CDU-Politiker lÃ¤uft zur AfD Ã¼ber

Im Ostseebundesland Mecklenburg-Vorpommern fÃ¼hrt die AfD in Umfragen mit 35 Prozent. Damit liegt sie sieben Prozentpunkte vor der dortigen SPD. Nun bekommt die blaue Partei auch noch personelle VerstÃ¤rkung, denn der ehemalige Unionsabgeordnete Thomas Diener soll kommende Woche in die AfD-Landtagsfraktion aufgenommen werden.

“Eine groÃŸe Bereicherung”

Der langjÃ¤hrige CDU-Politiker hatte seine Fraktion erst vor wenigen Wochen verlassen. Als Grund nannte er unter anderem die Brandmauer zur AfD, die er ablehnt. AuÃŸerdem warf er der Landes-CDU vor, den lÃ¤ndlichen Raum nicht ernst genug zu nehmen. Auch seine Platzierung auf der Landesliste hatte er kritisiert. Der AfD-Fraktionsvorsitzende, Enrico Schult, sagte, er habe in den vergangenen Wochen GesprÃ¤che mit Diener gefÃ¼hrt. Die AfD-Fraktion werde am Dienstag Ã¼ber dessen Aufnahme beraten. Er rechne mit Zustimmung. Diener sei “fachlich und menschlich eine groÃŸe Bereicherung”.


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Spekulationen Ã¼ber AfD-NÃ¤he nicht ne

Ãœber Dieners NÃ¤he zur AfD war bereits lÃ¤nger spekuliert worden. 2025 hatte er ein AfD-Sommerfest besucht und damit Kritik in der CDU-Fraktion ausgelÃ¶st. Die CDU schlieÃŸt eine Zusammenarbeit mit der AfD in Mecklenburg-Vorpommern wie auch auf Bundesebene aus. Der Wechsel wird vor allem eine Signalwirkung haben, denn die Legislaturperiode endet im September. Ein Platz auf der AfD-Landesliste ist fÃ¼r Diener nicht mehr mÃ¶glich, weil die Liste bereits feststeht. Brisant ist auch Dieners Rolle im Kreistag der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort ist er KreistagsprÃ¤sident. Schult schloss nicht aus, dass Diener auch dort in die AfD-Fraktion wechseln kÃ¶nnte. Damit wÃ¼rde der KreistagsprÃ¤sident selbst auf die andere Seite der Brandmauer wechseln.

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