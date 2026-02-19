AfD hofft auf Alleinregierung nach Wahl am 20. September

Die AfD kommt in Umfragen derzeit auf 37 Prozent. Damit ist eine blaue Alleinregierung in Mecklenburg-Vorpommern zum Greifen nahe. Dem Nordkurier zufolge ist dies ein Schock fÃ¼r die von Manuela Schwesig gefÃ¼hrte SPD.

AfD verzeichnet massive Zugewinne

Ihre Partei liegt hinter der AfD auf Platz zwei. Allerdings abgeschlagen mit 23 Prozent; also 14 Punkte RÃ¼ckstand auf die AfD. Der Koalitionspartner, Die Linke, erreicht aktuell elf Prozent. Gemeinsam wÃ¤ren beide Regierungsparteien drei Punkte schwÃ¤cher als die Blauen. Knapp vor den Linken liegt die CDU mit 13 Prozent. Das BSW steht bei fÃ¼nf Prozent. Die beiden derzeit noch im Landtag vertretenen GrÃ¼nen (vier Prozent) und FDP (zwei Prozent) wÃ¼rden nicht wieder einziehen.

“Es geht in Richtung Alleinregierung”

Sollte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern nicht mit der AfD koalieren wollen, bleibt ihr nur ein BÃ¼ndnis mit SPD und Linken; als Juniorpartner. Laut der Bild-Zeitung sagte AfD-MinisterprÃ¤sidentenkandidat Leif-Erik Holm mit Blick auf die wachsende Zustimmung zu seiner Partei: “Es geht in Richtung Alleinregierung.” Diese Hoffnung ist nicht unbegrÃ¼ndet, denn seit “Februar 2025 legt die AfD im Ostsee-Land massiv zu â€“ von 29 auf jetzt 37 Prozent”. SPD, Linke und CDU kÃ¤men derzeit zusammen auf 47 Prozent. Damit wÃ¤ren sie stÃ¤rker als die AfD, aber bis zur Wahl am 20. September 2026 kÃ¶nnen noch viele UnionswÃ¤hler aufwachen und merken, dass sie mit der CDU keine konservative Politik bekommen.