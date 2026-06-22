Diskussion Ã¼ber “MajestÃ¤tsbeleidigung”: Friedrich Merz und die Redefreiheit

Altkanzler Helmut Kohl (CDU) vertrat die Auffassung, dass Politiker in der Ã–ffentlichkeit ein dickes Fell haben mÃ¼ssen und mit harter Kritik umgehen kÃ¶nnen sollten. Der amtierende CDU-Kanzler Friedrich Merz scheint nun langsam zu einer Ã¤hnlichen Auffassung zu gelangen. Zumindest deutet er das an.

Geldstrafen wegen Meinungsdelikten

Allerdings hat Merz auch einmal gesagt, er wolle die AfD halbieren und es werde keine neuen Schulden geben. Also sind seine Worte mit Vorsicht zu genieÃŸen. Trotzdem lohnt sich ein genauerer Blick. Merz behauptet nun nÃ¤mlich, er habe seit seinem Amtsantritt keinen einzigen Strafantrag wegen Beleidigung selbst gestellt. “Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, das habe ich aufgehÃ¶rt, das mache ich nicht mehr”, sagte der CDU-Chef. Zuletzt hatten ein Verfahren wegen des Begriffs “Pinocchio” (Unzensuriert berichtete) sowie eine hohe Geldstrafe fÃ¼r die Bezeichnung “LÃ¼genfritz” fÃ¼r Aufsehen gesorgt.

Ãœber die Zahl der Verfahren ist Merz angeblich selbst Ã¼berrascht gewesen. PersÃ¶nlich sei er nÃ¤mlich nicht empfindlich: “Also wenn mich irgendjemand einen Idioten nennt, dann soll er das tun. Ich bin anderer Meinung, aber deswegen ist es noch kein Straftatbestand.” Das Problem ist nur: Merz selbst muss als Bundeskanzler niemanden anzeigen. Weil er der Kanzler ist, ermittelt die Staatsanwaltschaft bei ihm von ganz alleine.

Kritischen BÃ¼rgern droht GefÃ¤ngnis

Er selbst erklÃ¤rte im Rahmen des Tags der offenen TÃ¼r in Bundestag und Kanzleramt, die Staatsanwaltschaften verfolgten Ã„uÃŸerungen gegen Politiker in vielen FÃ¤llen von Amts wegen. Dabei zeigte er sich vorgeblich offen fÃ¼r eine Diskussion Ã¼ber eine Reform des Paragraphen 188 des Strafgesetzbuchs. Besagter Paragraph schÃ¼tzt Personen des politischen Lebens vor Beleidigung, Ã¼bler Nachrede und Verleumdung. Wer dagegen verstÃ¶ÃŸt, kann mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.

Merz, der die AfD halbieren wollte, will nun Ã¼ber eine Reform diskutieren. Die erste Grenze zog der Kanzler, unter dem die AuÃŸengrenzen nach wie vor nicht geschÃ¼tzt werden, bereits. Und zwar zwischen persÃ¶nlicher Beleidigung und Angriffen auf StaatsÃ¤mter. “In dem Augenblick, wo die StaatsÃ¤mter beschÃ¤digt werden, da hÃ¶rt fÃ¼r mich der SpaÃŸ auf”, sagte Merz. Das gehÃ¶re nicht mehr zur Meinungsfreiheit, sondern beschÃ¤dige seiner Meinung nach die Demokratie.