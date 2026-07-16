Hagia Sophia

Das Lesen aus einer Bibel in der berÃ¼hmten Hagia Sophia, jahrhundertelang eine christliche Kirche, endete fÃ¼r zwei Russen mit der Abschiebung.

Foto: Arild VÃ¥gen / Wikimedia (CC-BY-SA-3.0)

TÃ¼rkei

16. Juli 2026 / 17:52 Uhr

Russisches Ehepaar nach Bibellesung in Hagia Sophia festgenommen

Ein russisches Touristenpaar ist in Istanbul nach dem Lesen der Bibel in der Hagia Sophia festgenommen worden. Den beiden wird â€žAnstiftung zum Hassâ€œ beziehungsweise ein VerstoÃŸ gegen Artikel 216 des tÃ¼rkischen Strafgesetzbuchs vorgeworfen.

Mitgebrachte Bibel gelesen

Dabei handelte es sich um eine 35-jÃ¤hrige Frau und ihren 32-jÃ¤hrigen Ehemann aus Moskau, die am 13. Juli 2026 in Istanbul ankamen und am folgenden Tag die Hagia Sophia besuchten. Dort habe der Mann in der oberen Galerie eine mitgebrachte Bibel hervorgeholt und daraus gelesen.

Die SicherheitskrÃ¤fte hÃ¤tten das Paar daraufhin umringt und aus dem GebÃ¤ude begleitet, bevor es zur Polizeidienststelle im Istanbuler Stadtbezirk Fatih gebracht worden sei. SpÃ¤ter seien beide in ein Abschiebezentrum fÃ¼r AuslÃ¤nder im Bezirk ArnavutkÃ¶y Ã¼berstellt worden, wo Ã¼ber ihre weitere Behandlung entschieden werde.

Bibel lesen verboten

Die Frau erklÃ¤rte, sie habe nicht gewusst, dass das Lesen der Bibel in dem fÃ¼r Touristen zugÃ¤nglichen Bereich der Hagia Sophia verboten sei. Beide sollen nach Angaben der Berichte voneinander getrennt worden sein, ihre persÃ¶nlichen GegenstÃ¤nde seien eingezogen worden, und eine RÃ¼ckkehr ins Hotel sei ihnen nicht erlaubt worden.

Das russische Generalkonsulat in Istanbul befasse sich mit dem Fall und stehe mit dem Anwalt des Paares sowie den zustÃ¤ndigen tÃ¼rkischen BehÃ¶rden in Kontakt. Auch russische Medien wie TASS und staatlich nahestehende Berichte erwÃ¤hnen, dass eine mÃ¶gliche Abschiebung geprÃ¼ft werde.

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