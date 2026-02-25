CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz bekommt viel Kritik zu hÃ¶ren. Als ein kritischer BÃ¼rger ihn als “Pinocchio” bezeichnete, bekam dieser daraufhin Post von der Polizei.

Foto: Steffen PrÃ¶ÃŸdorf / wikimedia commons (CC BY SA 4.0)

Meinungsfreiheit

25. Feber 2026 / 09:28 Uhr

Merz als “Pinocchio” bezeichnet: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Rentner ein

Ein Rentner, der in Deutschland sein Leben lang hart gearbeitet und Steuern gezahlt hat, wurde von der Polizei wegen des Verdachts der Beleidigung angezeigt. Er hatte einen Facebook-Post Ã¼ber CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz mit den Worten “Pinocchio kommt nach HN” und einem Emoji mit langer Nase kommentiert.

Von Meinungsfreiheit gedeckte Machtkritik

Hintergrund war der Besuchs von Merz im Oktober in Heilbronn (Baden-WÃ¼rttemberg). Offenbar hatten sich viele Leute Ã¼ber Merz geÃ¤rgert und ihrem Frust Ã¼ber dessen Politik im Netz Luft gemacht. Daraufhin leitete die Polizei der Staatsanwaltschaft 38 Kommentare weiter und bat um PrÃ¼fung auf Strafbarkeit.


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Nun hat aber, nach einem deutschlandweiten Aufschrei Ã¼ber dieses Treiben, die Staatsanwaltschaft Heilbronn das Pinocchio-Verfahren eingestellt, weil es dabei um eine von der Meinungsfreiheit gedeckte und damit zulÃ¤ssige Machtkritik handle. Entsprechend wurde auch ein anderes Verfahren wegen derselben Bezeichnung eingestellt.

“VÃ¶llig unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig”

Auch der betroffene Rentner hatte sich empÃ¶rt Ã¼ber das Vorgehen der Kriminalpolizei geÃ¤uÃŸert. “Das ist doch ein Witz und vÃ¶llig unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig”, sagte er und berichtete zudem, Freunde und Bekannte hÃ¤tten geglaubt, er mache einen Scherz.


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