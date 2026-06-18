Mit einer Eisenstange und einer Axt soll der Syrer auf die Bauarbeiter losgegangen sein (Symbolbild).

Foto: KI-Generiert

Wien-Meidling

18. Juni 2026 / 15:07 Uhr

Syrer mit Axt und Eisenstange bedroht Bauarbeiter â€“ Festnahme

Zu einem massiven Polizeieinsatz ist es in am gestrigen Mittwoch in einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling gekommen. Ein 24-jÃ¤hriger Syrer soll am Nachmittag Bauarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben. Nach Angaben der Polizei war der TatverdÃ¤chtige mit einer Axt sowie einer Eisenstange bewaffnet.

Streit mit Bauarbeitern eskalierte

Der Syrer habe die Arbeiter beschuldigt, persÃ¶nliche GegenstÃ¤nde aus seinem Kellerbereich entwendet zu haben. Zudem soll er eine EntschÃ¤digungszahlung in HÃ¶he von 250 Euro gefordert haben. Im Zuge der Auseinandersetzung habe er die Arbeiter wiederholt bedroht. Als KrÃ¤fte des Stadtpolizeikommando Meidling kurz darauf am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Mann bereits in das Kellergeschoss des GebÃ¤udes zurÃ¼ckgezogen. Dort konnte er schlieÃŸlich angehalten werden.


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Syrer zeigte sich bei Festnahme aggressiv

Der 24-JÃ¤hrige habe laut Polizei stark verwirrt gewirkt, sich unkooperativ verhalten und zunehmend aggressiv gezeigt. Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde er zunÃ¤chst in ein Krankenhaus gebracht. Im Anschluss erfolgte aufgrund einer Festnahmeanordnung die Festnahme des Migranten. Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Beantragung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Quelle: LPD Wien

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