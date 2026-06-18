Parlament beschlieÃŸt Ende der dauerhaften Aufenthaltserlaubnis fÃ¼r Migranten

Das schwedische Parlament hat ein umfassendes Gesetz zur Reform des Aufenthaltsrechts verabschiedet, das den bisherigen Kurs des Landes in der AuslÃ¤nderpolitik komplett verÃ¤ndert.

Nur noch befristete Aufenthaltstitel

Kern der Reform ist die Abschaffung der MÃ¶glichkeit, bestimmten Migrantengruppen â€“ insbesondere Asylberechtigten, subsidiÃ¤r Schutzberechtigten sowie langfristig Aufenthaltsberechtigten und deren AngehÃ¶rigen â€“ eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erteilen.

Nach Angaben des schwedischen Parlaments sieht die neue Regelung vor, dass diese Gruppen kÃ¼nftig grundsÃ¤tzlich nur noch befristete Aufenthaltstitel erhalten kÃ¶nnen. Allerding wirkt die Reform nicht rÃ¼ckwirkend, sondern betrifft ausschlieÃŸlich kÃ¼nftige AntrÃ¤ge und Statuswechsel.

Ende des Weges zur Daueraufenthaltsgenehmigung

Die GesetzesÃ¤nderung soll am 12. Juli 2026 in Kraft treten.

Die Regierung begrÃ¼ndet die Ã„nderung mit dem Ziel, die Kontrolle Ã¼ber Einwanderung und Aufenthaltsstatus zu stÃ¤rken.

Politischer Kontext: Sicherheit und Migration im Fokus

Damit zeigt sich der Erfolg des Rechtstrends in Schweden. Immer wieder haben die rechten KrÃ¤fte auf die VerÃ¤nderungen des Landes, die verringerte innere Sicherheit und die Kosten der Einwanderung fÃ¼r das Sozialsystem hingewiesen.

Dazu hat auch FPÃ–-EU-Abgeordneter Harald Vilimsky auf X geschrieben:

Das White Papers Policy Institute verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Kosten fÃ¼r Somalier und kommt zu dem Schluss, dass Schweden in den nÃ¤chsten 50 Jahren etwa 117,3 Milliarden Euro fÃ¼r die 102.000 in Schweden lebenden Somalier ausgeben wird.

Seit Jahren gehÃ¶rt Schweden zu den LÃ¤ndern mit explodierenden SchieÃŸereien, gezielten Banden-Repressalien und Bandenkriegen, die von Drogenhandelsnetzwerken angeheizt werden, von denen viele aus Einwanderern bestehen. Dazu kommen Gruppenvergewaltigungen, einzelne Vergewaltigungen und RaubÃ¼berfÃ¤lle, die vor allem von AuslÃ¤ndern begangen werden.

MaÃŸnahmen gegen kriminelle Strukturen

Parallel zur Gesetzesreform wurden auch verwaltungsrechtliche MaÃŸnahmen verschÃ¤rft. So hat die schwedische MigrationsbehÃ¶rde in EinzelfÃ¤llen bereits dauerhafte Aufenthaltsrechte entzogen, etwa bei elf Personen, denen Verbindungen zu kriminellen Netzwerken vorgeworfen wurden. In diesen FÃ¤llen gingen neben dem Aufenthaltsstatus auch SozialleistungsansprÃ¼che verloren.