Für kriminelle Migranten heißt es in Schweden bald „Abflug“– denn die konservative Regierung plant Abschiebungen bereits nach dem ersten Tag in Haft.

Foto: Dylan T / wikimediacommons.org (CC BY 2.0)

Schweden

22. Oktober 2025 / 14:39 Uhr

Ausweisung von kriminellen Migranten: Abschiebung nach dem ersten Tag in Haft

Schweden macht Ernst und plant eine umfassende Verschärfung seiner Asyl- und Abschiebungspolitik. Migrationsminister Johan Forssell kündigte an, dass ausländische Kriminelle bereits nach einem Tag Haft abgeschoben werden sollen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus.

Zu viele kriminelle Migranten bleiben im Land

„Immer noch bleiben viel zu oft Menschen in Schweden, obwohl sie Gewalttaten in Gangs begangen haben“, erklärte Forssell. Das geplante Gesetz soll noch vor der Parlamentswahl im Herbst 2026 umgesetzt werden und Ausnahmen für Härtefälle enthalten. Ziel sei es, der organisierten Kriminalität einen Riegel vorzuschieben.

Menschenrechtskonvention nicht in Stein gemeißelt

Rechtlich unproblematisch ist das nicht: Forssell erklärte, dass das Gesetz in Konflikt mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) geraten könnte.

Das könnte ein Problem in der Zukunft sein. Unsere dänischen Kollegen machen diese Erfahrung ständig.

Aber: Auch eine Änderung der EMRK schließt er nicht aus.

Die Konvention wurde uns nicht von Gott gegeben, sondern sie kann von Politikern geändert werden. Wenn wir diesen Weg beschreiten müssen, dann werden wir es tun. So, wie es heute ist, kann es nicht bleiben.

Bürger sollen nicht vollständig das Vertrauen verlieren

In der europäischen Migrationspolitik setzt das besonders von illegaler Migration geplagte Schweden auf Rückführungen in Drittstaaten. Es gehe darum, dass die Bürger nicht auch noch den letzten Rest ihres Vertrauens in die Migrationspolitik verlieren, so Forsell – deshalb brauche es Lösungen. Zudem zeigte er sich offen für finanzielle Kompensationszahlungen im Rahmen des EU-Solidaritätsmechanismus.

Die schwedische Regierung, eine Vier-Parteien-Koalition aus drei konservativen Parteien und den Schwedendemokraten, unterstützt das Vorhaben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

22.

Okt

14:39 Uhr
22. Oktober 2025

Ausweisung von kriminellen Migranten: Abschiebung nach dem ersten Tag in Haft

22. Oktober 2025

EU-Rechnungshof zu Budget: Fehlerhafte Ausgaben, Rekordschulden, steigende Zinslast

22. Oktober 2025

NATO, Neutralität: Meinl-Reisinger blieb bei „Sicherheitsstrategie“ Antworten schuldig

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.