Der 17-jährige Syrer soll seinen gleichaltrigen Kontrahenten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben (Symbolbild).

Foto: unzensuriert.at

Wien-Meidling

3. November 2025 / 16:01 Uhr

Messer-Angriff mit Schwerverletztem: 17-jähriger Syrer festgenommen

In Wien-Meidling ist ein 17-jähriger Syrer festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, Ende Oktober am Schedifkaplatz einen Gleichaltrigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben.

Opfer musste notoperiert werden

Die Tat hatte sich am 23. Oktober gegen 18.45 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen ereignet. Das Opfer erlitt eine schwere Stichverletzung, musste sofort notoperiert werden und befindet sich inzwischen in stabilem Zustand.

Tatverdächtiger Syrer in Haft

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, führten zunächst zu keinem Ergebnis. Schließlich geriet der junge Migrant in den Fokus der Fahnder. Er wurde am 1. November auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in der elterlichen Wohnung festgenommen. Laut Polizei verweigerte der Verdächtige die Aussage und wurde in eine Justizanstalt überstellt, die Ermittlungen dauern an. Quelle: LPD Wien

