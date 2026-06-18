Kann tÃ¼rkische ORF-Moderatorin kein Deutsch? GÃ¼lgÃ¼n-Mayr wird StaatsbÃ¼rgerschaft verweigert

Die tÃ¼rkische ORF-Moderatorin und Kulturjournalistin Ani GÃ¼lgÃ¼n-Mayr erhÃ¤lt keine Ã¶sterreichische StaatsbÃ¼rgerschaft. Die MA 35, das Amt der Wiener Landesregierung, das in Wien Ã¼ber StaatsbÃ¼rgerschaften entscheidet, lehnte ihren Antrag ab â€“ Grund: mangelnde Deutschkenntnisse.

TÃ¼rkin konnte Deutsch-Kenntnisse nicht nachweisen

In einem dreiseitigen Brief erlÃ¤utert die BehÃ¶rde laut dem linken Wiener Stadtmagazin Falter, warum GÃ¼lgÃ¼n-Mayr die Voraussetzungen nicht erfÃ¼llt. WÃ¶rtlich heiÃŸt es darin: â€žVoraussetzung jeder Verleihung ist der Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse sowie von Grundkenntnissen der demokratischen Ordnung und der Geschichte Ã–sterreichs.â€œ Diesen Nachweis habe die ORF-Kulturjournalistin nicht erbracht.

Die Frau, die im zwangsfinanzierten Staatsfernsehen Deutsch unterrichtete, konnte der BehÃ¶rde nicht ausreichend nachweisen, dass sie Deutsch beherrscht. In der Corona-Zeit moderierte GÃ¼lgÃ¼n-Mayr eine Fernsehsendung, in der Menschen Deutsch lernen konnten. Heute spricht die TÃ¼rkin auf ORF III mit Schriftstellern Ã¼ber Literatur.

Lange Karriere in Mainstream-Medien

GÃ¼lgÃ¼n-Mayr kam 1972 als Gastarbeiterkind aus Istanbul nach Wien. Sie arbeitete unter anderem im GrÃ¼ndungsteam des linksliberalen Standard und landete schlieÃŸlich beim ORF. Sie gehÃ¶rte zu den ersten tÃ¼rkischen Moderatorinnen im Ã¶sterreichischen Fernsehen. Einst moderierte sie die Sendung â€žHeimat, fremde Heimatâ€œ.

Bei Mario DujakoviÄ‡, Sprecher von SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig, wurde nachgefragt. Die MA 35 sei seit Kurzem unter neuer, fortschrittlicher FÃ¼hrung. Das sei gewiss keine bÃ¶se Absicht.